Yunan işletmeciler: Türk müşteriler iyi harcıyor, onları yeniden görmek istiyoruz

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) birçok sektöre darbe vurmaya devam ediyor. Komşu Yunanistan'ın turzim sektörü pandemi sürecinde zor günler geçirirken, Atina ve Dedeağaç'taki taverna, mağaza ve restoran işletecileri koronavirüs (Covid-19) salgınının etkilerini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ, ESNAFI ZOR DURUMA SOKTU

Yunan hükümeti tarafından alınan sağlık önlemleri çerçevesinde, sosyal mesafe kuralların uyulması açısından yapılan düzenlemeler sonucunda azaltılan masa sayısı ve kabul edilebilecek müşteri sayısının sınırlandırılması nedeniyle pek çok restoran ve bar sahibinin iflasın eşiğinde olduğu belirtildi. Başkent Atina’nın önemli alışveriş caddelerinden biri olan Ermou’da caddelerin boş olduğu gözlemlenirken, turistler için eğlence yerleri olan meşhur tavernalar ise pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında yer aldı.

ADALAR HAYALET ŞEHRE DÖNDÜ

Sömbeki (Simi), Leros, Patmos, Sakız (Hios), Sisam (Samos) gibi havaalanları küçük olan adalar adeta hayatlet şehre dönerken, sahiller, tavernalar ve otellerin kapalı olması dikkat çekiyor.