Yunanistan'a ilgi bir senede yüzde 152 arttı! Ev almak isteyenler 'altın vize' fırsatını duyunca oraya yöneldi

Yunanistan’ın en az 250 bin Euro’luk gayrimenkul yatırımı karşılığında oturum izni verdiği 'altın vize' programına Türk ilgisi rekor kırdı. Temmuz 2025 itibarıyla Türk başvuruları yüzde 152 artarken, İsrail ve ABD vatandaşları da listede hızla yükseldi.

Çiğdem Sevinç

Yunanistan'da en az 250 bin Euro'luk gayrimenkul alımı yoluyla oturum izni içeren 'altın vize' programından yararlanan Türklerin sayısı hızla artıyor.

Yunan Ekathimerini gazetesinde bugün yayımlanan habere göre, altın vize programında ilk onayı alan Türklerin sayısı, Temmuz 2025 itibarıyla geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 152 artışla 2 bin 449'a yükseldi.

Haberde, "Türk yatırımcılar, son iki yılda Yunan gayrimenkul piyasasındaki yatırım faaliyetlerini önemli ölçüde artırarak altın vize programının şampiyonları olarak öne çıkıyor" denildi.

Bu artışta, program kapsamındaki fiyat eşiğinin 800 bin Euro'ya çıkması öncesinde başvuruların hızlanmasının etkili olduğu belirtildi.

İKİNCİ SIRADA İSRAİLLİLER VAR

Altın vize programından onay alanlarda Türklerden sonra en fazla artış İsraillilerde oldu.

Gazze'de ABD desteğiyle Filistinlilere karşı soykırım operasyonu yürüten İsrail'in vatandaşları, Yunanistan'daki altın vize onay sayılarını temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 96 artışla 260'tan 510'a yükseltti.

İsraillilerin, Yunanistan dışında Güney Kıbrıs'ta da gayrimenkul alımlarını artırması, bu ülkelerde endişe, tartışma ve tepkilere neden oluyor.

ABD'DEN DE AKIN ETTİLER

Bu dönemde Yunanistan'dan altın vize alan ABD'lilerin sayısı yüzde 52 artışla 518'e, İngilizlerin sayısı yüzde 50,8 oranında artışla 706'ya yükseldi.

ABD'lilerin sayısındaki artışta, aşırı sağcı Donald Trump yönetiminden kaçışın da etkili olduğu belirtiliyor.

Halihazırda 11 bin 887 başvurunun incelendiğine işaret eden gazete, önümüzdeki aylarda altın vize alanların sayısının artacağına işaret etti.

8,5 MİLYAR EURO'LUK GELİR

Listenin uzun süredir ilk sırasında yer alan altın vize sahibi Çinlilerin sayısı ise yüzde 14,7 artışla 8 bin 179'a yükseldi.

Programın başlamasından bu yana geçen beş yılda toplamda 23 bin 221 kişi altın vize aldı. Onay sürecindeki başvurularla birlikte rakamın 35 bini bulması, bu rakamın gayrimenkul değeri karşılığının ise 8,5 milyar Euro olması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Vize Yunanistan
