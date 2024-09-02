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Yunanistan'ın 'altın vize' uygulamasında değişiklik... Vize ücreti 3 katına kadar çıkartıldı! En çok Türkler ve Çinliler kullanıyordu

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
02.09.2024 16:02
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Yunanistan, Türk ve Çin yatırımcıların ağırlıklı olarak kullandığı "Altın Vize" uygulamasının şartlarını zorlaştırmaya karar verdi. Buna göre, 1 Eylül itibarıyla emlak alım yoluyla Yunanistan'da oturmak izni alabilmek için yabancılar daha fazla para ödemeye başlayacak.

Yunanistan'ın 'altın vize' uygulamasında değişiklik... Vize ücreti 3 katına kadar çıkartıldı! En çok Türkler ve Çinliler kullanıyordu

Yunanistan, Türk ve Çinli yatırımcışarın sıklıkla kullandığı "Altın Vize" (Golden Visa), uygulamasının şartlarını zorlaştırdı. Buna göre, Avrupa Birliği, üyesi ülkelerden birinin vatandaşı olmayanlar, 1 Eylül'den itibarıyla emlak alımı yoluyla Yunanistan'da turma izni edinebilmek için daha fazla para ödemek zorunda kalacak.

Sözcü'nün haberine göre, Atina büyük kentlerde “Altın Vize” alabilmek için yapılması gereken asgari yatırım 800 bin Euro'ya çıkarıldı.

ÜÇE KATLANDI

Yunanistan’ın iki büyük kenti Atina ile Selanik’te ve büyük adalarında bugüne dek “Altın Vize” alabilmek için asgari 250 bin Euro'luk yatırım yapmak gerekirken bu alt sınır 800 bin Euro'ya yükseltildi. Diğer kentlerde ve bölgelerde ise yeni uygulamaya göre alt sınır 400 bin Euro olarak belirlendi.

“Altın Vize” adı verilen oturma iznine sahip olanlar herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmaksızın, AB bölgesinde serbest dolaşım imkanına sahip oluyor.

TÜRKLER'İN TALEBİ ÇOKTU

Yunanistan’ın “Altın Vize” uygulamasından bugüne dek en çok Çinliler ve Türklerle, Gazze Savaşı’nın başlamasından sonra İsrailliler yararlandı.

Gerekli emlak yatırımını yapan kişiye verilen “Altın Vize”, o kişinin aile üyelerini (birinci dereceden akrabalar) de kapsıyor ve 5 yıl boyunca geçerli oluyor. Söz konusu emlak beş yılın ardından hâlâ “Altın Vize”yi alan kişiye ait ise uygulama beş yıl daha uzatılıyor

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Anahtar Kelimeler:
Vize Yunanistan
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