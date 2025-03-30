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Yunanistan'ın para birimi nedir? Yunanistan'ın para biriminin kodu ve sembolü

Ferhan Petek Ferhan Petek
30.03.2025 17:25
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Resmi adı ile Helen Cumhuriyeti Yunanistan olarak bilinmektedir. Güneydoğu Avrupa’da bulunur ve Balkan yarımadasının güney uç kısmındadır. Kuzeybatısında Arnavutluk, kuzeyinde Makedonya ile Bulgaristan, doğusunda Türkiye komşularıdır.

Yunanistan'ın para birimi nedir? Yunanistan'ın para biriminin kodu ve sembolü

Yunanistan ya da Helen Cumhuriyeti, uzun ve köklü bir geçmişe sahiptir. Ancak yine de resmi olarak kuruluş tarihi 1822 olarak kayıtlara geçmiştir. Tiyatronun, Batı felsefesinin, Batı edebiyatının, tarihçiliğin doğduğu topraklar olarak kabul edilen Yunanistan, üniter parlamenter cumhuriyeti ile yönetilen bir ülkedir. Ekonomi açısından Balkanların en büyüğüdür.

Yunanistan'ın para birimi nedir?

Yunanistan’ın resmi başkenti Atina’dır. Atina aynı zamanda ülkede yer alan en büyük şehirdir. Ülkede resmi olarak Yunanca dili konuşulur. Dini açıdan çeşitlilik gösteren ülkede Hristiyanlık, Yunan Ortadoksluğu, İslam gibi dinlere inanılır. Ağırlıklı olarak Yunanlıların yaşadığı ülkenin resmi olarak tanındığının ilan edildiği tarih 3 Şubat 1830 olmuştur. 10.400.720 civarı bir nüfusa sahip olan ülkenin yüzölçümü 131.957 kilometrekare civarındadır.

Birçok farklı dönemden geçilen Yunanistan toprakları çeşitli topluluklara ve savaşlara şahitlik etmiştir. Ülkeye bağlı olan birçok ada bulunur. Bunların 200’den fazlasında yerleşim bulunur. İklimi büyün oranda Akdeniz iklimi olan ülkede yaz ayları sıcak ve kurak geçer. Kış ayları ise yaşlı ve ılık geçen ülkenin kuzey kısımların ve içlerinde kışlar daha sert olur. Ülkenin para birimi ise Euro’dur.

Yunanistan'ın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Yunanistan, 2000 yılına dek kendi resmi para birimi olan Drahmi para birimini kullanmıştır. Ancak bu tarihten sonra 28 Şubat 2002’de Drahmi tamamen tedavülden kaldırılmıştır. Bu para birimi yerine ülkede Avrupa Birliği ortak para birimi olarak belirlenen Euro kullanılmıştır. Ardından 10 yıl kadar bir süreçte Drahmi para birimi iç ticarette kullanılmaya devam etmiştir ancak daha sonraki süreçte tamamen kaldırılmıştır.

Diğer birçok ülke gibi Yunanistan’da da para birimi olarak Avrupa Birliği’nin ortak belirlediği para birimi Euro kullanıldığı için ISO (International Organization for Standardization) 4217 para birim standartlarına göre ülkenin par birimi kodu da EUR olarak belirlenmiştir.

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Yunanistan
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