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Yurt dışı alışverişlerinde vergi ve limit değişti! Yeni düzenleme devreye girerken alışveriş siteleri de düğmeye bastı…

21.08.2024 07:50
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Yurt dışından yapılan internet alışverişlerinde yeni düzenlemeler 21 Ağustos itibariyle devreye girdi. 4458 sayılı Gümrük Kanunu çerçevesinde, yurt dışı e-ticaret platformlarından yapılan hızlı kargo alışverişlerinin limiti 150 Euro’dan 30 Euro’ya çekildi. Avrupa Birliği'nden gelen kargolarda vergi oranı yüzde 30, AB dışı ülkelerden gelenlerde ise yüzde 60 olarak belirlendi.

Yurt dışı alışverişlerinde vergi ve limit değişti! Yeni düzenleme devreye girerken alışveriş siteleri de düğmeye bastı…

Yurt dışı e-ticaret sitelerinden siparişlerle ilgili yeni düzenleme yürürlüğe girdi. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun bazı maddelerinin uygulanması hakkında karar kapsamında yurt dışı e-ticaret sitelerinden yapılacak hızlı kargo alışveriş limiti, 150 eurodan 30 euroya indirilmişti. Yeni düzenlemeyle AB ülkelerinden gelen kargolarda vergi oranı yüzde 30, AB dışındaki ülkelerden gelen kargolarda vergi oranı yüzde 60 olarak uygulanacak.

150 EURO’DAN 30 EURO’YA DÜŞÜRÜLDÜ

Yurt dışından posta veya hızlı kargo ile gelecek ürünlerin alışveriş limiti 150 Euro’dan 30 Euro’ya düşürülürken, Avrupa Birliği’nden (AB) gelen kargolarda vergi yüzde 18’den yüzde 30’a, AB dışı ülkelerden gelen kargolarda ise vergi yüzde 30’dan yüzde 60’a çıkarılmıştı.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli IV sayılı listede yer alan eşya olması halinde yukarıdaki oranlara ek yüzde 20 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilecek.
Eğer bir kişi yurt dışından bu ürünleri kendisi getiriyorsa, herhangi bir tarifeye dahil olmayacak.

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DÜZENLEME SONRASI TEMU SEPET LİMİTLERİNİ GÜNCELLEDİ

Temu Yasası olarak da anılan yeni karar, elektronik ortamdaki alışveriş sitelerini kuşkusuz etkileyecek. Ülkemizde de popüler ve sık kullanılan Çinli e-ticaret platformu Temu, yeni düzenlemenin açıklanmasının ardından platformdaki sepet limitlerini güncellemişti. Şirket, 2000 TL olan minimum sipariş tutarını 670 TL’ye indirme kararı aldı.

Ucuz ve indirimli ürünlerle birçok ülkede hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesine ulaşan Temu, ürünleri Çin’deki üreticilerin fabrikalarından veya depolarından doğrudan tüketiciye göndererek fiyat avantajı sağlıyor. Temu Kurucusu Colin Huang bugün Çin’in en zengin kişisi olarak biliniyor.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete vergi alışveriş yurt dışı
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