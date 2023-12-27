Yurt dışı borçlanması 2024 ne kadar oldu? Asgari ücret zammı sonrası yurt dışı borçlanması nasıl hesaplanır?

Yurt dışı borçlanması 2024 rakamı son dakika gelişmeleriyle beraber yakından takip ediliyor. 2024 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretle beraber askerlik ve doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması, İhya tutarı ve isteğe bağlı sigorta primi, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırı, rapor parası ve iş görmezlik ödeneği, kısa çalışma ve yarı zamanlı çalışma ödeneği, stajyer ücret, kıdem tazminatı tavan ücreti de değişmiş olacak. İşte yurt dışı borçlanması 2024 rakamında son durum...
07.2022-31.12.2022 tarihleri arasında talepte bulunanlar için borçlanma tutarı günlük en düşük 97,07 TL olmuştu. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yurt dışı borçlanma talebinde bulunacaklar için günlük en düşük borçlanma tutarı ise 150,12 TL olarak belirlenmişti. 1 Ocak 2023 ve 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerli olacak yurt dışı borçlanma tutarları da en düşük şu şekilde belirlendi:
1 aylık; 4.503,60 TL
1 yıllık; 54.043,20 TL
10 yıllık; 540,432 TL
15 yıllık; 67,554 TL
Yeni rakamlar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.
Borçlanma işlemi için başvuruda bulunurken istenen evraklar şunlardır: