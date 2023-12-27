Yurt dışı borçlanması 2024 ne kadar oldu? Asgari ücret zammı sonrası yurt dışı borçlanması nasıl hesaplanır?

Yurt dışı borçlanması 2024 rakamı son dakika gelişmeleriyle beraber yakından takip ediliyor. 2024 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretle beraber askerlik ve doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması, İhya tutarı ve isteğe bağlı sigorta primi, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırı, rapor parası ve iş görmezlik ödeneği, kısa çalışma ve yarı zamanlı çalışma ödeneği, stajyer ücret, kıdem tazminatı tavan ücreti de değişmiş olacak. İşte yurt dışı borçlanması 2024 rakamında son durum...

YURT DIŞI BORÇLANMASI NE KADAR?

07.2022-31.12.2022 tarihleri arasında talepte bulunanlar için borçlanma tutarı günlük en düşük 97,07 TL olmuştu. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yurt dışı borçlanma talebinde bulunacaklar için günlük en düşük borçlanma tutarı ise 150,12 TL olarak belirlenmişti. 1 Ocak 2023 ve 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerli olacak yurt dışı borçlanma tutarları da en düşük şu şekilde belirlendi:

1 aylık; 4.503,60 TL

1 yıllık; 54.043,20 TL

10 yıllık; 540,432 TL

15 yıllık; 67,554 TL

Yeni rakamlar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

YURT DIŞI BORÇLANMASI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Borçlanma işlemi için başvuruda bulunurken istenen evraklar şunlardır:

Yurt dışı hizmeti borçlanma talep dilekçesi (Bu belgenin olmadığı hallede yurt dışı hizmet borçlanması isteğine dair bir dilekçe ile de başvuru yapmak mümkündür).

Başvuruda bulunan kişinin yurt dışında çalıştığı yerin bağlı bulunduğu vergi dairesi, birlikler veya meslek kuruluşları tarafından verilmiş olan hizmet belgesi.

Yurt dışında çalışılan ülkede bağlı olunan sigorta kurumundan temin edilecek olan sigorta kartı ya da hizmet cetveli.

Yurt dışında çalışılan ülkede yer alan Türk temsilciliklerinden temin edilecek ve yurt dışı borçlanması için kullanılacağının belirtilmesi gereken hizmet belgesi.

Yurt dışında çalışılan iş yerinden temin edilecek olan hizmet sürelerini ispatlar nitelikteki belge (bonservisleri ile beraber pasaportta yer alan çalışma izinlerine ait Türkçe tercümeler).

ASGARİ ÜCRET 2024 BİRÇOK KALEMİ ETKİLEYECEK

İşsizlik ödeneği,

Stajyer maaşı

Kıdem tazminatı,

Askerlik ve doğum borçlanması,

65 yaş aylığı (Yaşlılık maaşı)

Engelli aylığı

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri

İsteğe Bağlı Sigorta primleri

SGK taban ve tavan primleri





