Türkler yurt dışına son 1 yılda adeta para akıttı! TCMB istatistikleri paylaştı: Rakamlar şaşırttı

Ağustos ayında Türkiye'de yerleşik olan kişiler yurt dışında 175 milyon dolarlık gayrimenkul aldı. Böylelikle 2024'ün ilk 8 ayında yurt dışındaki gayrimenkul alımları 1 milyar 203 milyon dolara, son 12 ayda ise 1 milyar 989 milyon dolara ulaştı.

HER AY 100 MİLYON DOLAR ÜSTÜNDE GAYRİMENKUL ALIMI

Ağustos ayında yurt dışında yapılan gayrimenkul yatırımları 175 milyon dolar oldu. Böylece 2023 Şubat ayından bu yana aralıksız bir şekilde yurt dışındaki gayrimenkul alımları her ay 100 milyon doların üzerinde seyretti.

2 MİLYON DOLARA YAKLAŞAN GAYRİMENKUL EDİNİMİ

Böylece Türkler 2024'ün ilk 8 ayında yurt dışında 1 milyar 203 milyon dolarlık gayrimenkul edinimi gerçekleştirmiş oldu. Son 1 yılda ise yurt içi yerleşiklerin yaptığı alımlar 1 milyar 989 milyon dolara ulaştı.

Geçen yıl yurt dışındaki gayrimenkul alımları 2022'ye göre yüzde 183 artarak 1 milyar 782 milyon dolara ulaşmıştı.