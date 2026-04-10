Yurt dışına çıkacaklar dikkat: Yeni dönem bugün resmen başladı: Zorunlu olacak

Schengen bölgesine yapılacak seyahatlerde bugünden itibaren manuel pasaport kontrolleri yerine dijital kayıt sistemi uygulanacak. Yeni düzenlemeyle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları dahil tüm AB dışı yolcuların sınır kapılarında parmak izi vermesi ve biyometrik fotoğraf çektirmesi zorunlu olacak.

Manuel kontrollerdeki hata payını sıfıra indirmeyi hedefleyen uygulama kapsamında, 180 gün içinde 90 gün kalış kuralı sistem tarafından otomatik hesaplanacak ve süre aşımı yapan yolcular anında tespit edilerek ilgili birimlere bildirilecek.

Manuel gün sayma zorunluluğunu ortadan kaldıran özellik, kural ihlallerini anında tespit ederek sınır birimlerine otomatik bildirim gönderecek.

3 YIL BOYUNCA SİSTEMDE TUTULACAK

Kaydedilen biyometrik veriler 3 yıl boyunca sistemde tutulacak ve böylece sonraki seyahatlerde işlemler hızlandırılmış olacak.

Giriş-çıkış damgalarının kalkmasıyla birlikte pasaport sayfalarının dolması sorunu ortadan kalkacak, tüm kayıtlar dijital ortamda saklanacak.

Giriş/Çıkış Sistemi (EES), 2026'nın son çeyreğinde başlaması beklenen Seyahat Ön Onay Sistemi (ETIAS) için temel veri kaynağı işlevi görecek. Advantage Travel Partnership CEO’su Julia Lo Bue-Said, AB dışından gelen yolculara seyahat planlarına 'en az dört saatlik bir tampon süre eklemelerini' önerdi.

VİZE RANDEVU SİSTEMİ

Vize randevu sistemine yönelik son dönemde artan şikayetlerle ilgili de VFS Global Türkiye ve Azerbaycan Ülke Direktörü Sertan Aslantürk, cnbce.com'a yanıt verdi.

Son dönemde gazeteci İbrahim Haskolğlu'nun iddiaları sonrası artan “randevu satışı” ve AB soruşturması konuları sosyal medyada gündem olmuştu.

İddialarına da net bir yanıt veren Aslantürk, vatandaşları uyardı:

“Resmi VFS Global kanalları dışında ödeme talep eden ya da ücret karşılığında garanti veya hızlandırılmış sonuç vaat eden kişi veya kurumların dolandırıcılık faaliyeti yürütüyor olma ihtimali yüksek. Şirket olarak randevu satışı yapmıyoruz ve bu yönde herhangi bir üçüncü tarafı veya aracı kurumu yetkilendirmiyoruz."

Şüpheli durumlara karşı resmi bildirim mekanizmasına da dikkat çeken Aslantürk, şu ifadeleri kullandı:

“Sistemlerimizi düzenli olarak izliyor ve tespit ettiğimiz şüpheli durumları inceliyoruz. Kötüye kullanım veya sistemi aşmaya yönelik girişimler belirlediğimizde, erişimin engellenmesi dahil gerekli teknik önlemleri hızla devreye alıyoruz. Başvuru sahiplerinin şüpheli durumları https://secure.ethicspoint.eu adresindeki gizli bildirim kanalı üzerinden iletmesini teşvik ediyoruz.”