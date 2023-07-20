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Yurt dışına gidecekler dikkat! 300 euro alınıyor, geri verilmiyordu! Reddedilen vize başvurularında başvuru ücretini geri alabilirsiniz

20.07.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artan vize reddi başvurularının ardından yeni bir detay ortaya çıktı. 80 ila 300 euro arası vize başvurusu ücretini geri almanın mümkün olduğu öğrenildi. Bu kapsamdabazı seyahat sağlık sigortası çeşitlerinin vize başvurusunun reddedildiği durumlarda, başvuru ücretini geri ödediği kaydedildi.

Yurt dışına gidecekler dikkat! 300 euro alınıyor, geri verilmiyordu! Reddedilen vize başvurularında başvuru ücretini geri alabilirsiniz

Vize başvurularının reddedildiği yönündeki haberler, seyahat severleri bu konuda yapacakları harcamaları geri alıp alamayacakları konusunda araştırmaya yöneltti. Ancak bazı seyahat sağlık sigortası çeşitlerinin ret durumlarında vize başvuru ücretini geri ödediği öğrenildi.

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Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Enuygunsigorta Genel Müdürü Çiğdem Özdoğan, vize işlemleri için aracı kurumlar tarafından genelde 80-300 euro ücret alındığını aktararak, "Vize reddi durumunda ödediğiniz parayı geri alma isteğinizi sigorta şirketinizle görüşüp standart seyahat sağlık sigortanıza bu güvenceyi ekletebilirsiniz. Böylelikle sigortanız başvurunuzun reddedilmesi durumunda uygun koşullarda size paranızı geri öder" bilgisini verdi.

VİZE İSTENEN ÜLKELERE YÜKSEK TALEP

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Seyahat severlerin, vize reddine dair gündeme rağmen vize başvurusunda bulunmaya devam ettiğini aktaran Özdoğan, şunları kaydetti:

"Her ne kadar vize retleri nedeniyle seyahat severlerin ağırlıklı olarak vizesiz ülkelere gitmesi beklense de rakamlar bunu göstermiyor. Enuygun.com'un verilerine göre, vizesiz ülkelere gidiş oranı geçen yılın ilk 5 ayında tüm yurt dışı uçuşlarının yüzde 58’i iken bu yıl bu oran yüzde 38. Vizesiz ülkelere seyahat oranının azalması, 2023 yılında vize istenen ülkelere gidiş trendinde artış olduğu anlamına geliyor. Vize isteyen ülkelerin yüksek talep görmeye devam ettiği bu koşullarda standart seyahat sağlık sigortasına vize reddi için teminat ekletmek büyük önem arz ediyor."


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Vize pasaport

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