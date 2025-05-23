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Yurt dışında da bu sistem var! 'Vergi' detayı gündemdeydi, 'Kesintisi yüzde 55'e vardı' O sektörde her şey karıştı

Kartlı ödemelerin artması ile özellikle kafe ve restoranlardaki bahşişler de 'vergi' dilimine girdi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sektör paydaşlarının önerileriyle hazırladığı çalışmaya göre bahşişler de kart ile ödenecek. Geçtiğimiz yıl, çalışılan düzenlemenin yanlış anlaşıldığını ifade eden sektör temsilcileri, yeniden görüşlerin alınmaya başlandığını kaydetti.

Yurt dışında da bu sistem var! 'Vergi' detayı gündemdeydi, 'Kesintisi yüzde 55'e vardı' O sektörde her şey karıştı
Ezgi Sivritepe

Restoran ve kafelerde kartlı ödemelerin yüzde 80 civarına yükselmesi ile bahşişler de vergi dilimine girdi. Mevcut durumda kartlı ödemede bahşiş ‘servis ücreti’ gibi isimler altında alınabiliyor. Ancak bu şekilde alındığında iş yeri kazancı içinde yüzde 40-55 arasında vergi kesintileri yaşanıyor. Böylece bahşişi miltarı kartlı ödemeler ile düşerken aynı zamanda nasıl tahsil ediyeceği ve ne oranda alınacağı karmaşası nedeniyle giderek azalıyor.

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DAHA ÖNCEDE GÜNDEMDEYDİ...

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın başkanlığının sektör paydaşlarının tavsiyeleri ile düzenlediği çalışmaya göre, hesabı ödeyenlerin bahşişi de kartlı olarak ödenmesi önerilecek. Bu durumda kayıt altına bahşiş olarak girecek ödemeler yüzde 10 vergi kesintisiyle çalışanların hesabına geçecek. Daha önce gündeme gelen çalışma üzerinde yeni görüşler alınarak güncelleniyor.

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HER İKİ TARAF İÇİN DE OLUMLU OLACAK!

Geçtiğimiz yıl gündemde 'ekstra vergi alınacak' şeklinde bir algı oluşmuştu. Sektör temsilcileri ise kayıt altına alınacak ve çalışan hesabına geçecek ve çalışan hesabına geçecek ödemelerin mevcuttaki vergi yükünü azalttığını vurguluyor. Yaptıkları çalışma tasarısının ‘yanlış anlaşıldığını’ belirten sektör paydaşları; kartlı ödemelerde mevcut durumdaki kesintinin çalışanlar tarafından da istenmediğini yeni çalışmanın her taraf için olumlu karşılandığını ifade ettiler.

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YÜZDE 55'E VARAN KESİNTİ YAPILIYOR

Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği (TURYİD), daha öncesinde internet siteleri üzerinden yurt dışında bahşiş ödemelerinin kart üzerinden yapıldığı aktarıldı. Sektör çalışanlarının kart ile bahşiş ödenmesini desteklediklerini ifade ettikleri açıklamada şunlar söylendi:

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“Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak, çalışandan alınan hizmeti mükafatlandırmak amaçlı armağan kapsamında verilen bahşiş kredi kartı yöntemiyle ödenmesi durumunda mevcut yasalar çerçevesinde ancak hesap pusulalarında yer alan ‘servis ücreti’ namı altında mümkün ve bu durumda da ücretin tanımı içinde değerlendirilmek zorunda, buna bağlı olarak da yüzde 55’e varan kesintiler sonrası çalışana aktarılan servis ücreti hak edişi çok azaldı ve bu durum çalışanların alın teri olarak gördükleri kazançlarını eritti. Yeni düzenlemeyle birlikte müşteriler için zorunlu bir ödeme olmaktan çıkacak olan bahşiş sadece yüzde 10’luk bir vergi kesintisi sonrası çalışanlara aktarılacak.”

KAYIT DIŞILIĞIN ÖNÜNE GEÇİLECEK!

TÜRES’ten yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl Meclis'e gelemediğini ifade ederek tüm kesimlerin bunu istediğini aktardı. Kayıt dışılığın kayıt altına alındığının altı çizilerek şu sözler kullanıldı:

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"Günümüzde artık her şey kredi kartlarıyla ödeniyor. Biz bunu bahşişe döndürerek hem sektörümüzdeki çalışanlara daha fazla kazandırmak, hem de nitelikli personelin sektörden ayrılmasının önüne geçmek istiyoruz”

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Yapılan açıklamada konuya ilişkin şu örnek verildi:

“Örneğin 1000 liralık hesaba, 100 TL bahşiş bırakıyorsanız bunun sadece yüzde 40’ı yani 40 TL’si çalışanın cebine giriyor. Fakat eğer bu yasa çıkarsa bu oran yüzde 10 olacak ve çalışan kazanacak. Yani 1000 liraya 100 TL bahşiş bırakıldığında, çalışanın cebine 90 TL girecek. Yasanın, çalışanların bahşişini en az yüzde 50 artıracağını öngörüyoruz.”
Kaynak: Milliyet

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
restoran vergi bahşiş kafe
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