Yurt dışındaki Türk vatandaşlarına müjde! İki yerden maaş alabilirsiniz...

Yurt dışında yaşayan pek çok Türk vatandaşının merak ettiği konu emekliliktir. Çalışmak ya da yaşamak üzere yurt dışına göçen vatandaşların 3201 sayılı kanunun nitelikleri uyarınca yurt dışı borçlanması ile Türkiye'de emekli olabilmeleri mümkündür. Yurt dışı borçlanması, talep edenlerin ülke dışında geçirdikleri süreleri Türkiye'de geçmiş sigortalılık süresi gibi değerlendirilmesine imkan verir. Yurt dışı borçlanma şartlarına uyan Türk vatandaşları, geçirdikleri süreleri baz alarak hesaplanan bir borç karşılığında Türkiye'de emekli maaşı almaya hak kazanabilirler.

YURT DIŞI BORÇLANMASI BAŞVURUSU VE DETAYLAR

Ülke dışında yaşayan Türk vatandaşlarının, 18 yaşını doldurduktan sonra geçirdikleri sigortalılık, sigortalılık sırasında veya sonrasında 1 yıla kadar geçirilen işsizlik sürelerini ve/veya ev kadını olarak geçirdikleri süreleri borçlandırmaları mümkündür. Sigortalılık sürelerini gösteren hizmet dökümü ya da ev kadını olarak geçirdikleri sürenin ispatı olarak ikametgah belgesinin başvuru sırasında sunulması gerekir.

Emeklilik maaşının bağlanabilmesi için borç süresinin tespiti, başvuran kişinin Türkiye'de ki sigorta başlangıç tarihine ve sigorta statüsüne göre yapılmaktadır. Bu sürenin tespitinin ardından, seçilen günlük prime esas kazancının %45'ini ödeyecek şekilde bireyin toplam borcu hesaplanır. Bu bağlamda, günlük borç tutarı 38,38 - 287,82 TL arasında değişmektedir. Belirtilen borç tutarı, SGK tarafından prim borcunun ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ödenmelidir.