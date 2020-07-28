Yurt dışındaki Türk vatandaşlarına müjde! İki yerden maaş alabilirsiniz...

Yurt dışında yaşayan pek çok Türk vatandaşının merak ettiği konu emekliliktir. Çalışmak ya da yaşamak üzere yurt dışına göçen vatandaşların 3201 sayılı kanunun nitelikleri uyarınca yurt dışı borçlanması ile Türkiye'de emekli olabilmeleri mümkündür. Yurt dışı borçlanması, talep edenlerin ülke dışında geçirdikleri süreleri Türkiye'de geçmiş sigortalılık süresi gibi değerlendirilmesine imkan verir. Yurt dışı borçlanma şartlarına uyan Türk vatandaşları, geçirdikleri süreleri baz alarak hesaplanan bir borç karşılığında Türkiye'de emekli maaşı almaya hak kazanabilirler.
Ülke dışında yaşayan Türk vatandaşlarının, 18 yaşını doldurduktan sonra geçirdikleri sigortalılık, sigortalılık sırasında veya sonrasında 1 yıla kadar geçirilen işsizlik sürelerini ve/veya ev kadını olarak geçirdikleri süreleri borçlandırmaları mümkündür. Sigortalılık sürelerini gösteren hizmet dökümü ya da ev kadını olarak geçirdikleri sürenin ispatı olarak ikametgah belgesinin başvuru sırasında sunulması gerekir.
Emeklilik maaşının bağlanabilmesi için borç süresinin tespiti, başvuran kişinin Türkiye'de ki sigorta başlangıç tarihine ve sigorta statüsüne göre yapılmaktadır. Bu sürenin tespitinin ardından, seçilen günlük prime esas kazancının %45'ini ödeyecek şekilde bireyin toplam borcu hesaplanır. Bu bağlamda, günlük borç tutarı 38,38 - 287,82 TL arasında değişmektedir. Belirtilen borç tutarı, SGK tarafından prim borcunun ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ödenmelidir.
Yurt dışı borçlanma ile emekli olan bireylerin sigortalılık statüsünün belirlenmesi, 01.08.2019 tarihine kadar Türkiye'de ki en son sigorta statüsünün (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) devamı olacak şekilde, önceden sigortalılık yoksa ise BAĞ-KUR (4/b) üzerinden yapılmaktaydı. Ancak, 7186 sayılı torba kanun ile birlikte, 01.08.2019 tarihinden itibaren yapılan borçlanmalarda, başvuranın son sigorta statüsü fark etmeksizin, hizmet süreleri BAĞ-KUR (4/1-b) kapsamında değerlendirilir.
Borçlandırma yapmak isteyen vatandaşlar, dolduracakları "Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesi" ve bulundukları ülkeye göre belirlenen belgeler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvurabilirler. Başvurular, yurt dışında çalışmaya devam ederken de yapılabilir.
Yurt dışı borçlanma kapsamında yapılan başvurunun ardından Türkiye'den emekli maaşı alabilmek için aşağıda belirtilen maddeler sağlanmalıdır.
Aylık maaş tahsisine, sosyal güvenlik mevzuatınca hak kazanmış olması
Vatandaşın Türkiye'ye kesin dönüş yapmış olması ve ikamete dayalı sosyal sigorta ve yardım ödeneği alınmıyor olması
Aylık tahsisinin başlaması için yazılı istekte bulunulması gerekmektedir.
Yurt dışından aylık tahsisi yapılması Türkiye'den aylık alınmasına engel olmaz. Ancak, bazı ülkeler için Türkiye'den emeklilik maaşı alınması verilen ekstra ödemelerin kesilmesine sebep olabilir.
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