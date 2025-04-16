Yurt dışından alışveriş bitecek mi? ‘Ücret limiti yine değişecek’ iddiası gündem oldu

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, yurt dışından yapılan alışverişlerde uygulanan gümrük muafiyeti sınırının düşürülebileceğini açıkladı. Çin’in online dış ticarette dengeleri alt üst ettiğini söyleyen TİM Başkanı Gültepe, “Çinli markaların Türkiye’ye gelmesi piyasayı bozuyor. Bu konuda bakanlık hassas. Belirlenen barem kurtarmıyorsa 22-23 Euro’ya düşürebilirler. Bu baremi aşağı düşürme noktasında karar alabileceklerini söylediler. Öyle bir fiyat olma şansı yok. Biz üretici olarak oradan alıp satsak çok daha fazla satış yaparız. İnsanın şaşırmaması mümkün değil” dedi.

“ÇİN PİYASAYI ALLAK BULLAK ETTİ”

Ekonomim’de yer alan habere göre; Gültepe, konuya ilişkin "Ticaret Bakanlığı, yurt dışından alışverişte 30 euro olan tavan uygulamasının (gümrük muafiyeti) 22 euro seviyesine indirilebileceğini belirtti" ifadelerini kullanarak şu şekilde konuştu:

“Çin, bu konuda piyasayı allak bullak etti. 50 milyar dolar e-ihracatı var Çin’in. Bu markaların Türkiye’ye gelmesi piyasayı bozuyor. Bu konuda bakanlık hassas. Belirlenen tavan fiyat kurtarmıyorsa düşebilir. Bu baremi aşağı düşürme noktasında karar alabileceklerini söylediler. 22-23 Euro seviyesine kadar. Öyle bir fiyat olma şansı yok. Biz üretici olarak oradan alıp satsak çok daha fazla satış yaparız. İnsanın şaşırmaması mümkün değil” ifadelerini kullandı.

YURT DIŞI SİPARİŞLERİNİ DURMA NOKTASINA GETİREBİLİR

Son olarak 21 Ağustos 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile yurt dışı alışverişlerinde uygulanan 150 euroluk gümrük muafiyeti sınırı 30 euroya indirilmişti.

Bu karar sonrası çok sayıda üretici, Türkiye'ye yönelik e-ticaret platformları üzerinden satışı durdururken, sınırın yeniden aşağı yönlü güncellenmesi yurt dışı alışverişini tamamen durma noktasına getirebilir. Geçtiğimiz yaz aylarında yapılan değişiklik ile Avrupa Birliği’nden (AB) gelen kargolarda vergi oranı yüzde 18’den yüzde 30’a, AB dışı ülkelerden gelen kargolarda ise yüzde 30’dan yüzde 60’a yükseltilmişti.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır