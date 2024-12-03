Yurt dışından alışveriş yapanlara sınırlama üstüne sınırlama getirildi... Bakan Bolat: 'Anlayış bekliyoruz'

Gümrük vergisinde yapılan düzenleme çevrimiçi siteleri oldukça etkilemişti. Kargo ücretinin tüketicilere yansıtılması ile beraber ucuza alışveriş yapmak isteyen milyonlar tepki göstermişti. NTV'nin sorularını yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Amacımız yerli üreticiyi korumak, tüketiciden anlayış bekliyoruz" sözlerini kullandı.

Bakan Bolat, yurt dışı alışverişlerinden ek gümrük vergisi kararı ile ilgili şu cümleleri kaydetti:

"Uzakdoğu meşeli firmaların hızlı kargo düzenlemesinden yararlanmalarının olumsuz etkilerini gördük ve esnaf kobi ve ilgili meslek kuruluşlarının yoğun şikayetleri üzerine 150 euro kargo sınırını 30'a çektik"

VERGİDEN KAÇANLAR İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Bakan Bolat, kargoyu fiyattan çıkarıp fiyatın düşük gösterildiğini ve ilave vergiden kaçınıldığını ifade ederek, kargo ücretinin de fiyata dahil edilmesine karar verdiklerini belirtti.

NİSAN AYINA KADAR TEMSİLCİLİKLER AÇILMALI

Yabancı şirketlerin nisan ayına kadar temsilcilik açmaları gerektiğini belirten Bakan Bolat, dijitah hizmetler ile ilgili yeni bir düzenlemenin yakında geleceğini vurguladı.

Toplantıda Amazon ve Temu'nun temsilcilerinin de olduğunu belirten Bolat, "Temsilcilik açmazlarsa çalışamazlar, bu kadar basit o yüzden hepsi açıyor" sözlerini kullandı.

FAHİŞ FİYAT İÇİN DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Fahiş fiyat konusuna da değinen Bolat, belediyelerin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğinin altını çizerek, fahiş fiyat artışının yaşandığı noktada denetim ve cezai işlemlerin uygulandığını söyledi.

Bolat, "Belediyeler bu konudaki sorumluluklarını almakta çok da istekli değiller. Esnafla karşı karşıya gelmemek için bütün sorumluluk hükümette gibi umursamazlık içindeler. Bu konuda da biz onlara sorumluluklarını hatırlıyoruz" ifadesini kullandı

Hal yasasında değişiklik yapılacağını da söyleyen Bolat, "İlgili genel müdürlüklerimiz, hal ve pazar yönetimleri ile çalışıyoruz. Hazırlık aşamasındayız, son şeklini vermedik" dedi.

AY SONUNA KADAR KARAR VERİLECEK

İkinci el araç satışına getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı hakkında da konuşan Bolat, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"6 ay 6 bin km uygulamasının devam etmesi konusunda veye etmemesi ile ilgili sektörel kuruluşlarla görüşmeleri sürdürüyoruz. Ekonomi yönetimi ve hükümetle de istişare ederek ay sonuna kadar karar vereceğiz"