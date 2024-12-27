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Yurt dışından getirilen telefon, bilgisayar, televizyon için karar! Ücretler belli oldu, zam...

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
27.12.2024 12:06
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Yurt dışından televizyon, telefon, bilgisayar vb. ürün getirenleri ilgilendiren karar! Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile yurt dışından getirilen elektronik eşyaların geçen yıl geçerli olan bandrol bedelleri, bu yıl da geçerli olacak. 2025 yılında tahsil edilecek bandrol bedellerinde değişiklik yapılmadı.

Yurt dışından getirilen telefon, bilgisayar, televizyon için karar! Ücretler belli oldu, zam...

Elektronik eşyalarda, bandrol bedellerine zam yok! Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Kararda; "Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video ve birleşik cihazlar ile görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen diğer cihazlardan 2025 yılında alınacak maktu ücretlerin, 23/12/2019 tarihli ve 1841 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında yer aldığı şekilde tespit edilmesine, 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 4'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

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BANDROL ÜCRETLERİ NE KADAR?

Bu kapsamda, televizyon için 8-80 avro, radyo için 1-2 avro, video için 18 avro, televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 avro, set üstü medya kutuları ve her türlü uydu alıcı için 7 avro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 avro, görsel ve işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar için 2-15 avro, cep telefonları için 20 avro, bilgisayarlar için 10 avro karşılığı Türk lirası bandrol bedeli alınacak. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cep telefonu televizyon yurt dışı
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