Yurt dışından getirilen telefonların kayıtsız kullanım süresi uzatılacak

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerle dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Vatandaşların sağlığını önceleyen adımlar attıklarını, onların mağdur olmamaları için gereken planlamaları yapmaya özen gösterdiklerini dile getiren Sırakaya, "Bu zorlu süreçte yalnızca sınırlarımızda değil, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sağlıkları ve haklarıyla da yakından ilgileniyoruz." dedi.

Sırakaya, Kovid-19 salgını nedeniyle ülkesine gelemeyen, Türkiye hasreti içinde olan vatandaşların burukluğunu, üzüntüsünü ve sıla özlemlerini derinden hissettiklerini ifade etti.

Yurt dışından Türkiye'ye gelen ve salgınla mücadele tedbirleri kapsamında yaşadıkları ülkelere geri dönemeyen vatandaşların mağdur olmamasına özen gösterdiklerini anlatan Sırakaya, tüm talep ve isteklere anında çözüm üretmek için gayret gösterdiklerini belirtti.

Bu kapsamda yurt dışı borçlanma talebiyle emekli olmak isteyenlerin eksik belge tamamlama sürelerinin uzatıldığına işaret eden Sırakaya, yurt dışından Türkiye'ye araçlarıyla gelen ve Kovid-19 salgınıyla mücadele önlemleri nedeniyle yaşadıkları ülkelere dönemeyen vatandaşların, araçlarıyla Türkiye'de kalma izin sürelerinin, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün yayımladığı genelgeyle uzatıldığını hatırlattı.