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Yurt içi piyasalar enflasyon verilerine odaklandı

03.08.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak temmuz ayına ilişkin enflasyon verileri takip edilecek.

Yurt içi piyasalar enflasyon verilerine odaklandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları, ABD ile Çin arasındaki gerilim ve son dönemde ekonomik aktiviteye ilişkin verilerden gelen karışık sinyaller piyasaların yön bulmasını zorlaştıran etkenlerin başında geliyor.

Dün dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edildi. İmalat sanayi PMI, Avrupa genelinde yükseliş eğilimini sürdürürken, ABD'de ise ISM imalat sanayi PMI 60,6'dan 59,5'e gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

Kovid-19 salgınında delta varyantının hızla yayılmaya başlamasıyla ölüm ve vaka sayılarındaki artış şimdilik bölgesel de olsa yeni tedbirlerin tekrar gündeme gelmesine neden olarak gündemin odağındaki yerini korudu.

Öte yandan ABD Senatosunda 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısının 2 bin 700 sayfalık metninin tamamlanması piyasaları desteklese de ABD Hazine Bakanlığı, borç limitinin geçerlilik süresinin dolmasıyla ülkenin temerrüde düşmemesi için olağanüstü tedbirleri devreye sokarak bazı borçlanma faaliyetlerini askıya alması pozitif etkiyi sınırladı.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında karışık seyir izlendi. ABD'nin 10 yıllık tahvillerine artan taleple faiz yüzde 1,15'e kadar geriledi ve yüzde 1,17 seviyesinde dengelendi.

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Dow Jones endeksi yüzde 0,28 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,19 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,06 yükseldi.

Avrupa borsalarında, özellikle Almanya ve Avro Bölgesi'nde beklentilerden iyi gelen imalat sanayi PMI verileri sonrası pozitif bir seyir izlendi. İmalat sanayi PMI Almanya'da 62,9 ve Avro Bölgesi'nde 62,8'e çıkarak ekonomik aktivitenin gücünü koruduğunu gösterdi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,16 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,96 değer kazanırken, avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1880 seviyesinde işlem gördü.

Bugün Asya'da gündemin odağında Avustralya Merkez Bankası'nın toplantısı bulunuyordu. Avustralya Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,1'de bırakırken, varlık alım programının hızını 5 milyar Avustralya dolarından 4 milyar Avustralya dolarına düşürdü.

Karar sonrası, kapanışa yakın Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,4, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

Ayrıca bugün açıklanan verilere göre Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yıllık yüzde 0,1 geriledi.

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

Yurt içinde, imalat sanayi PMI verisi 54,0'e çıkarak genişlemenin sürdüğünü işaret ederken, temmuz ayı ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 16,4 milyar dolara çıktı. Böylece son 12 aylık ihracat tarihinde ilk kez 200 milyar doları aşarak 201,5 milyar dolara ulaştı.

Bu gelişmelerle alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,48 değer kazanarak günü 1.399,65 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,2 değer kaybederek 8,3539'a gerileyen dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,3590 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1.420 puanın direnç, 1.377 ve 1.350 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, temmuz ayında TÜFE'nin yüzde 1,62 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,62) göre bir önceki ay yüzde 17,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,74'e çıkacağı hesaplanıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı ÜFE

17.00 ABD, haziran ayı fabrika siparişleri

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Enflasyon
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