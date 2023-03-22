Yurt içi piyasalarda nefesler tutuldu! Merkez Bankası faiz kararı yarın açıklanacak: Tek görüşte birleştiler...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yarınki toplantısının ardından faiz kararını duyuracak. 2022’de politika faizini yüzde 14 seviyelerinden yüzde 9’a kadar kademeli olarak düşerek banka, geçtiğimiz ay 50 baz puan daha indirim yaparak faizleri yüzde 8,50'ye çekmişti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası faiz kararı 23 Mart 2023 Perşembe günü belli olacak. Karar aynı gün saat 14:00’te açıklanacak.

EKONOMİSTLER TEK GÖRÜŞTE BİRLEŞTİ

AA Finans'ın anketine katılan 22 ekonomistin beklentisi politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Ekonomistlerden 8'i mevcutta yüzde 8,50 düzeyinde bulunan politika faizinin 50 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 14'ü politika faizinin sabit tutulacağını öngörüyor.



