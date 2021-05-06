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Yurt içi piyasaların gözü Merkez Bankası'nda! İşte piyasalarda bugün takip edilecek veriler

06.05.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalar dalgalı seyrini sürdürürken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ile açıklanacak veriler takip edilecek.

Yurt içi piyasaların gözü Merkez Bankası'nda! İşte piyasalarda bugün takip edilecek veriler

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın önceki günkü açıklamaları ile dalgalı bir seyir izleyen piyasalar, dün de karışık bir görünüm sergiledi.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre özel sektör istihdam artışı 742 bin ile 7 ayın zirvesine çıkarken, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi ise nisanda piyasa beklentilerinin aksine gerileyerek bir önceki aya göre 1 puan azalışla 62,7'ye indi.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞTI

Bu gelişmeler ve teknoloji hisselerindeki satıcılı seyrin devam etmesiyle New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,29 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,09 artarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti.

Avrupa borsalarında ise madencilik şirketlerinin hisseleri öncülüğünde yükselişler görüldü. Artan emtia fiyatlarının desteğiyle BHP ve Rio Tinto gibi ham madde sağlayıcı şirketlerin hisseleri yüzde 5'e yakın değer kazandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,68, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,12, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,4 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,03 yükseliş kaydetti.

Avro/dolar paritesi ise analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 1,20'nin altını test etmesinin ardından bu seviyenin hemen üzerinde dengelendi.

Bugün Asya'da uzun tatil arası sonrası işleme açılan borsalardan; Çin'de Şanghay bileşik endeksi sınırlı oranda düşüş kaydederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 yükseldi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından yayımlanan toplantı tutanaklarında, ekonomi üzerindeki yeni tip koronavirüs salgınının neden olduğu baskı devam ettiği sürece faiz oranlarını istikrarlı bir şekilde düşük tutulmaya devam edileceği vurgulandı.

BoJ'un toplantı tutanaklarının ardından dolar/yen paritesi yüzde 0,15 artışla 109,3 seviyesinde işlem görüyor.

YURT İÇİ PİYASALARIN GÖZÜ FAİZ KARARINDA

Yurt içinde, dün sınırlı da olsa alıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,27 değer kazanarak günü 1.420,00 puandan tamamladı. Bankacılık hisselerinin yükseliş eğilimine katılamayarak yüzde 0,10 değer kaybetmesi ise dikkati çekti.

Dün yüzde 0,14 azalışla 8,3167'den kapanış yapan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,3250 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararı, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararı ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin izleneceğini bildirdi.

ABD ve Avrupa merkez bankalarının yetkililerinin açıklamalarının da takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.340 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Nisan ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 19'da sabit bırakılmıştı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 İngiltere, nisan ayı hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi

12.00 Avro bölgesi, mart ayı perakende satışlar

14.00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

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