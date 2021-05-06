Yurt içi piyasaların gözü Merkez Bankası'nda! İşte piyasalarda bugün takip edilecek veriler

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın önceki günkü açıklamaları ile dalgalı bir seyir izleyen piyasalar, dün de karışık bir görünüm sergiledi.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre özel sektör istihdam artışı 742 bin ile 7 ayın zirvesine çıkarken, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi ise nisanda piyasa beklentilerinin aksine gerileyerek bir önceki aya göre 1 puan azalışla 62,7'ye indi.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞTI

Bu gelişmeler ve teknoloji hisselerindeki satıcılı seyrin devam etmesiyle New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,29 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,09 artarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti.

Avrupa borsalarında ise madencilik şirketlerinin hisseleri öncülüğünde yükselişler görüldü. Artan emtia fiyatlarının desteğiyle BHP ve Rio Tinto gibi ham madde sağlayıcı şirketlerin hisseleri yüzde 5'e yakın değer kazandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,68, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,12, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,4 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,03 yükseliş kaydetti.