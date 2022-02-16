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Yurtlarda beslenme yardımı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! KYK yurtlarında kalan öğrenciler için beslenme yardımı ne kadar?

16.02.2022 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar geldi. Pek çok konu arasında çiftçi ve öğrencilere yönelik müjdeleri de duyuran Erdoğan, KYK yurtlarında kalan öğrencilere yönelik ise beslenme yardımı hakkında bilgi verdi. Peki KYK yurtlarında beslenme yardımı ne kadar oldu? İşte verilecek yardımın miktarı ve ayrıntılar...

Yurtlarda beslenme yardımı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! KYK yurtlarında kalan öğrenciler için beslenme yardımı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda KYK yurtlarında kalan öğrenciler ve çiftçilere yönelik müjdeleri açıkladı. Erdoğan konuşmasında çiftçilere yönelik gübre ve yem fiyatları indirimi, elektrik faturaları ve yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrencilere yönelik beslenme yardımı gibi pek çok konuya değindi. Peki KYK yurtlarında beslenme, yemek yardımı ne kadar?

KYK YURTLARINDA BESLENME YARDIMI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrencilere ise beslenme yardımıyla ilgili yeni gelişmeyi açıkladı. Erdoğan açıklamasında "Akademik yarıyılın ikinci döneminden başlamak üzere yurtlarda kalan gençlerimize verdiğimiz beslenme yardımını aylık 570 liradan 750 liraya yükseltiyoruz. Üniversite öğrencilerimizin yemek ihtiyaçlarını koruma altına almış oluyoruz. Bu artışın 745 bin öğrencimize hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

GÜBRE VE YEM FİYATLARINDA İNDİRİM YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında gübre ve yem fiyatlarına değinerek "Yarından itibaren gübre, amonyum sülfat gübrelerinde yüzde 30’luk indirime gidiliyor, karma hayvan yemi de yüzde 12 indirimle satılacak. Bu sezonun pancar alım kesim fiyatını da hasattan önce açıklanacak." şeklinde konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
KYK Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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