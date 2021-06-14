Yürürlüğe girdi! Milyonlar için büyük fırsat: 1100 TL'den 85 TL'ye düşüyor!

Devlete borcu olanlar için müjdeli haber geldi. Milyonlar için büyük bir fırsat sunan yapılandırma yasası ile yüzde 5’lik faiz yüzde 0.75’e indirildi. Böylesine büyük bir indirimle emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, araç muayenelerini geciktirenler için de önemli bir fırsat doğmuş oldu. Öyle ki 2016’da araç muayenesi dolan bir vatandaş ekim ayında ödeme yapmak isteğinde 1100 TL yerine yalnızca 85 TL ödeyecek. Ayrıntılar haberimizde.

1.099 LİRA YERİNE 85 LİRA ÖDENECEK

Araç muayene cezalarının yapılandırılmasına ilişkin tebliği yayınlanan Gelir İdaresi Başkanlığı yapılandırma yasasının yürürlüğe girmesinden itibaren araç muayenesinin yapıldığı tarihe kadar geçen sürede yüzde 5 yerine yüzde 0.75 faiz uygulanacak. Bu yıl otomobiller için 372 lira 88 kuruşluk araç muayene ücreti alınıyor. Örneğin, Ağustos 2016 tarihinde araç muayene süresi dolmuş bir araç için ekim ayında muayene yaptırmak isteyen biri 1099 Türk Lirası yerine sadece 85 TL ödeyecek.

Araç muayene süresi Ekim 2019'da sona ermekle beraber çalındığı için tescil kaydı Ocak 2020'de silinen, bulunması sonucu muayeneye götürüldüğünde 335 lira 60 kuruş yerine 27 lira 97 kuruş ödenecek.