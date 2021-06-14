Yürürlüğe girdi! Milyonlar için büyük fırsat: 1100 TL'den 85 TL'ye düşüyor!

Devlete borcu olanlar için müjdeli haber geldi. Milyonlar için büyük bir fırsat sunan yapılandırma yasası ile yüzde 5’lik faiz yüzde 0.75’e indirildi. Böylesine büyük bir indirimle emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, araç muayenelerini geciktirenler için de önemli bir fırsat doğmuş oldu. Öyle ki 2016’da araç muayenesi dolan bir vatandaş ekim ayında ödeme yapmak isteğinde 1100 TL yerine yalnızca 85 TL ödeyecek. Ayrıntılar haberimizde.
Araç muayene cezalarının yapılandırılmasına ilişkin tebliği yayınlanan Gelir İdaresi Başkanlığı yapılandırma yasasının yürürlüğe girmesinden itibaren araç muayenesinin yapıldığı tarihe kadar geçen sürede yüzde 5 yerine yüzde 0.75 faiz uygulanacak. Bu yıl otomobiller için 372 lira 88 kuruşluk araç muayene ücreti alınıyor. Örneğin, Ağustos 2016 tarihinde araç muayene süresi dolmuş bir araç için ekim ayında muayene yaptırmak isteyen biri 1099 Türk Lirası yerine sadece 85 TL ödeyecek.
Araç muayene süresi Ekim 2019'da sona ermekle beraber çalındığı için tescil kaydı Ocak 2020'de silinen, bulunması sonucu muayeneye götürüldüğünde 335 lira 60 kuruş yerine 27 lira 97 kuruş ödenecek.
Yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyen vatandaşların en geç 31
Ağustos’a kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor.
Yapılandırma düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte borcu olanlar için büyük bir fırsat doğdu. Emlak vergisinden, çevre vergisine, yargı sürecindeki dosyalardan, uzlaşma başvurusunda bulunanlara kadar yapılandırma ile pek çok kolaylık sağlandı. Ancak yapılandırma yasası emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi borçların tamamen silinmesi anlamına gelmiyor. Bu yasa borcu olan vatandaşlara peşin ödemede ve taksitli seçeneklerde kolaylık sağlıyor.
Borcun asıllarının ödenmesi gerekirken, ceza, faiz, gecikme zammı alacaklarının tamamı siliniyor. Sadece alacak asılları ile Yİ-ÜFE farkı ödenecek.
31 Ağustos tarihine kadar başvuruda bulunanlar, başvurularının ardından ilk taksit süresi içinde borcunu ödeyenlerden gecikme faizi yerine hesaplanan enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek ve yalnızca yüzde 10'u alınacak. Borcunu taksitlendirip ikinci taksit süresi içinde kalan paranın tamamını ödeyenlerin de enflasyon farkının yarısı silinecek.
31 Ağustos’a kadar yapılandırmaya başvuran vatandaşların borçlarını ödememesi durumunda yapılandırma bozulur. Böylece vergi ve ceza indiriminden yararlanamaz.
Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat aranmayacak. Önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacak. Daha sonra yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak. İl özel idareleri ve spor kulüplerince yapılandırılan borçlar ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilecek.
Yurt dışındaki para, döviz, altın, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasasındaki varlıklarını ekonomiye kazandırmak isteyenler, varlık barışından yararlanmak için 30 Haziran’a kadar bildirimde bulunması gerekiyor.
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