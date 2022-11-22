Yusufeli Barajı nerede, hangi akarsu üzerinde, kim yapıyor? Yusufeli Barajı dünyada kaçıncı sırada?

Yusufeli Barajı bugün açıldı. İnşaasına 21 Aralık 2012 tarihinde başlanan baraj, Artvin ile Erzurum arasında Çoruh Nehri üzerinde inşa edildi. Yusufeli Barajı 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip. Her aşaması kayda alınarak belgesel haline dönüştürülen barajın hikayesi bu akşam TRT ekranlarında yayınlanacak. Yusufeli Barajı'na dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik...

**YUSUFELİ BARAJI NEREDE, HANGİ AKARSU ÜZERİNDE?

Yusufeli Barajı, Artvin ile Erzurum arasında Çoruh Nehri üzerinde inşa edildi.

Yusufeli Barajı ve HES, Artvin'in 70 kilometre güney batısında, Yusufeli'ne 8 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Orta Çoruh Havzası'nda inşa edilen en büyük baraj olan dev tesis talvegden 220, temelden ise 275 metre yüksekliğe sahip. Barajın gövdesi, 100 katlı bir gökdelen yüksekliğinde.

**YUSUFELİ BARAJI DÜNYADA KAÇINCI SIRADA?

Eyfel Kulesi'nden 25 metre kısa olan baraj, devasa gövdesiyle yükseklik bakımından Türkiye'de birinci, dünyada 5'inci sırada yer alıyor.

Barajın gövdesi, düşey ve yatay düzlemde kavisli şekilde tasarlandı. Bu çift eğrilikli tasarım sayesinde barajın arkasındaki milyonlarca metreküplük suyun basıncı yamaçlara aktarılıyor ve gövdenin mukavemeti artırılıyor.

Dev gövdenin arkasında depolanan suyun potansiyel enerjisi, Türkiye'nin HES potansiyelinin yaklaşık yüzde 2'si olan yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaatlik elektrik enerjisine dönüştürülecek. Yusufeli Barajı, 558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar lira katkı sağlayacak.

**YUSUFELİ BARAJI KİM YAPIYOR?

Yusufeli Barajı için ilk ihaleyi Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü “Yusufeli Barajı ve HES İnşaatı” adı altında 13 Ağustos 2012 tarihinde düzenledi. Bu ihaleyi Limak, Cengiz ve Kolin firmalarının oluşturduğu LCK Yusufeli Adi Ortaklığı kazandı.

