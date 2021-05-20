Yusufeli Barajında son beton döküldü: Türkiye'nin en büyüğü olacak!

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı tamamlandığında Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak. Barajın 275 metre gövde yüksekliği tamamlanmasının arından, gövde beton çalışmasında son beton dökme işlemi gerçekleşti.

Barajı gövde inşaatının toplam beton hacmi 4 milyon 62 bin 8 metreküp olurken, son beton işlemi dün gece itibariyle sona erdi. 12 Temmuz 2018 tarihinde başlanılan Barajı gövde beton dolgu imalatlarını 3 yıl sürdü.

Tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı gövde inşaatı 4 bin personel gece gündüz yoğun mesaisi yaptı. Dar vadi içinde engebeli arazi şartlarında çalışan gerçekleştirilen proje, ülkemizin prestij projeleri arasında yer alıyor.

“YIL SONU İTİBARİYLE SU SUTMA İŞLEMİ BAŞLAYACAK”

Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü Yusufeli Barajı ve HES Şube Müdürü Sezai Yıldız yaptığı açıklamada, ”Yusufeli Barajı ve HES Projemizin çalışmalarını 2013 yılında başladık. İlk Baraj sahasında derivasyon tüneliyle başladık. Sekiz aylık bir süreçte derivasyon tünelini tamamladık.