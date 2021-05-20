Kapsül çaylar dünyaya ihraç edilecek

2014 yılından bu yana portföyündeki yüzlerce farklı çay konseptini, Türkiye’nin dört bir yanına dağılmış mağazaları ve online sitesinden tüketicilerle buluşturan TeaShop, bu hafta Türkiye’de ilk kez kapsül çay üretimine başladığını duyurdu. Markanın kurucusu Veysel Berk, 21 Mayıs’a özel yaptığı açıklamada, “Türkiye’de günde 250 milyon bardak çay içiliyor; kapsül çay ile ilk aşamada hedefimiz pazarın on binde birine ulaşmak. Bu da yıllık yaklaşık 10 milyon kapsül çay satacağımız anlamına geliyor” dedi.

“ONLINE SİTEMİZDE SUNULMAYA BAŞLADI”

Berk, dünyada ilk kez dökme çayı bütün formları ile kapsüle sokan marka olmayı başardıklarını söyleyerek “Daha önce kapsül çay deneyen markalar oldu; ama hiçbiri tüm çay formlarını kapsüle taşıyamadı. Çözülemeyen çok ciddi bir teknik komplikasyon vardı. Bu sorunu çözmek için biyokimya laboratuvarındaki ileri kromatografik teknikleri kullandık ve çok ciddi bir Ar-Ge süreci sonrasında tüm çay formlarını kapsüle koymayı başardık. Böylece tüketicilere evlerinde 60 saniye içinde diledikleri tat ve formda çay hazırlama deneyimini sunabileceğiz. Üretimini Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz kapsül çaylarımız bu aydan itibaren online sitemizde satışa sunulmaya başladı. 2021 sonu itibariyle yurt dışı ihracatına da başlayacağız. Öncelikli hedefimiz Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri. Kapsül çay sadece ülkemizde değil, tüm dünyada çay sektöründe yaşanan köklü bir değişimin de habercisi” dedi.