Yuvaları yıkan gençleri bataklığa sürükleyen yasa dışı bahisçiler tek tek avlanıyor! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahisle olan mücadelesine tam gaz devam ediyor. Bu sabah yapılan dev operasyonla paribahis849.com üzerinden yapılan transferler mercek altına alındı! Toplam işlem hacminin 3.66 milyar TL olduğu saptandı. 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadeleye yönelik yeni operasyonun düğmesine basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis iddiasına ilişkin 3 milyar 665 milyon lira para transferi yaptığı belirlenen 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

24 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

NTV'nin aktardığına göre; MASAK, ödeme kuruluşlarıyla yaptığı çalışma sonucu rapor hazırladı. Bununla birlikte 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonla şüphelilere arama, el koyma ve gözaltı işlemleri yapıldı.

1.2 MİLYAR TL TRANSFER YAPILMIŞ

Gözaltı kararı verilen kişilerin banka hesaplarında 3 milyar 665 milyon lira işlem hacmi olduğu belirlendi.

Bir bahis sitesi üzerinden 2023’te 807 işlemle 1.2 milyar TL transfer yapıldığı tespit edildi.

