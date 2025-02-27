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Yüz binlerce kamu işçisi bu haberi bekliyordu! 2025-2026 zam talebi bakanlığa sunuldu! İşte masadaki ilk oran…

27.02.2025 15:44
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Kamu işçilerinin 2025-2026 zam talebi ile ilgili beklenen hamle geldi. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, yaklaşık 600 bin kamu işçisi için zam talebini bakanlığa sundu. Günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesini isteyen iki konfederasyon, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 50 zam talep etti. Diğer 6 aylık dönemler için ise yüzde 25 zam ve yüzde 10 refah payı istendi. İşte detaylar...

Yüz binlerce kamu işçisi bu haberi bekliyordu! 2025-2026 zam talebi bakanlığa sunuldu! İşte masadaki ilk oran…

Kamu işçilerinin zam talebi belli oldu. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamu işçilerinin ücretlerine 2025-2026 yıllarındaki artışın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne dair ortak zam talebini içeren taslağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sundu.

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren 21 maddelik talep taslağında, öncelikle kamuda günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi talep edildi.

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KIDEM ZAMMI İSTENİYOR

Günlük en düşük ücret artışının ardından işçilere kıdem zammı yapılması ve ortaya çıkacak bu rakamın da 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 50 artırılması istendi.

İki konfederasyon, 2025'in ikinci altı ayı ile 2026'nın ilk ve ikinci altı aylarında ücretlere yüzde 25 zam yapılması ve bu oranların üzerine de her dönem için yüzde 10 refah payı verilmesi talebinde bulundu.

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Talep edilen zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde ise oluşacak enflasyon farkının işçiye ödenmesi istendi.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Zam HAK-İŞ kamu işçisi türk iş kamu işçi zammı
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