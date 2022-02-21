Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiriyor! Devlet her ay 1084 lira maaş verecek: Başvuran 1 ay içinde alıyor…

2022 asgari ücret maaşının belirlenmesi ardından 65 yaş aylığına yapılacak zam tutarı da belirlenmişti. 2022'de sadece çalışanların maaşları değil devlet desteği alan vatandaşların ödemeleri de arttı. Bu kapsamda hiç çalışmamış ya da primi yetmeyen ve emekli olamayan dar gelirli yaşlılara her ay maaş ödeniyor. Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte yaşlı aylığı, bu yıl 828 liradan 1084 liraya yükseltildi.

800 BİN KİŞİ ALIYOR

Destekle, yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımı ile bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri amaçlanıyor. Yaklaşık 800 bin kişi yardımdan faydalanıyor. Maaşlar her ayın ilk iki haftası içinde yatırılıyor. Bu ay ocak zammı farklarıyla birlikte toplam 1 milyar 31 milyon lira yaşlı aylığı hesaplara geçti. Maaş başvurusu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (kaymakamlık) yapılıyor. Başvurular en geç 1 ay içerisinde sonuçlandırılıyor.

YARARLANMAK İÇİN GELİR ŞARTI ÖNEMLİ

65 yaş aylığı memur maaş katsayısındaki artışa göre her yıl ocak ve temmuz ayında yeniden belirleniyor. Maaş alabilmek için de kişinin kendisinin ve eşinin kişi başına düşen ortalama aylık gelirinin asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olması gerekiyor ki, 2022 yılı için bu rakam 1417 lira. Emekli maaşı olanlar, nafaka alanlar, dul ve yetim aylığı alanlar, sosyal hizmetlerden harçlık ödeneği alanlar, muhtaçlık sınırının üzerinde geliri olanlar yaşlılık aylığından yararlanamıyor.



