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Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiriyor! Devlet her ay 1084 lira maaş verecek: Başvuran 1 ay içinde alıyor…

21.02.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilere ve memurlara 2022 Ocak zammı sonrası 65 yaş aylığı gündem konusu oldu. Bu maaşı alabilmenin diğer her türlü devlet maaşlarında olduğu gibi bazı kriterleri bulunmaktadır. 65 yaş aylığı adından da belli olacağı üzere 65 yaşını geçmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) herhangi bir güvencesi ve ek geliri olmayan, aylık geliri belirlenen tutarın altında olan vatandaşlara veriliyor. İşte 2022 65 yaş aylığına dair tüm bilinmesi gerekenler…

Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiriyor! Devlet her ay 1084 lira maaş verecek: Başvuran 1 ay içinde alıyor…

2022 asgari ücret maaşının belirlenmesi ardından 65 yaş aylığına yapılacak zam tutarı da belirlenmişti. 2022'de sadece çalışanların maaşları değil devlet desteği alan vatandaşların ödemeleri de arttı. Bu kapsamda hiç çalışmamış ya da primi yetmeyen ve emekli olamayan dar gelirli yaşlılara her ay maaş ödeniyor. Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte yaşlı aylığı, bu yıl 828 liradan 1084 liraya yükseltildi.

800 BİN KİŞİ ALIYOR

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Destekle, yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımı ile bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri amaçlanıyor. Yaklaşık 800 bin kişi yardımdan faydalanıyor. Maaşlar her ayın ilk iki haftası içinde yatırılıyor. Bu ay ocak zammı farklarıyla birlikte toplam 1 milyar 31 milyon lira yaşlı aylığı hesaplara geçti. Maaş başvurusu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (kaymakamlık) yapılıyor. Başvurular en geç 1 ay içerisinde sonuçlandırılıyor.

YARARLANMAK İÇİN GELİR ŞARTI ÖNEMLİ

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65 yaş aylığı memur maaş katsayısındaki artışa göre her yıl ocak ve temmuz ayında yeniden belirleniyor. Maaş alabilmek için de kişinin kendisinin ve eşinin kişi başına düşen ortalama aylık gelirinin asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olması gerekiyor ki, 2022 yılı için bu rakam 1417 lira. Emekli maaşı olanlar, nafaka alanlar, dul ve yetim aylığı alanlar, sosyal hizmetlerden harçlık ödeneği alanlar, muhtaçlık sınırının üzerinde geliri olanlar yaşlılık aylığından yararlanamıyor.


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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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