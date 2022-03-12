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Yüzbinlerce sağlık çalışanı bunu bekliyordu: Maaşlara 5 bin liraya kadar zam! 2 gün sonra duyurulacak

12.03.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık çalışanlarının özlük haklarında düzeltme yapılmasına yönelik bir süredir devam eden çalışmada sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına yapılacak iyileştirmeleri kamuoyu ile paylaşacak. Düzenleme hızla Meclis'e getirilip yasalaştırılacak. Doktor, hemşire, sağlık memuru, ebe ve şoförlere 2 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında zam yapılacak. Düzenleme emekli maaşlarına da yansıyacak…

Yüzbinlerce sağlık çalışanı bunu bekliyordu: Maaşlara 5 bin liraya kadar zam! 2 gün sonra duyurulacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik yapılacak düzenlemeye ilişkin açıklamada bulunarak özlük haklarında son noktaya gelindiğini ifade etmiş ve, “14 Mart günü Tıp Bayramı'nı nasıl kutladığını hep birlikte izleyelim” diyerek büyük bir heyecan yaratmıştı.

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Bir süre önce TBMM gündemine getirilen yasa teklifi bazı yeni düzenlemeler yapılması için beklemeye alınmıştı. Bu kapsamda talepler doğrultusunda değişiklikler yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile çalışma son şeklini birkaç gün içinde alacak. Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlemeyi kamuoyuna açıklayacak.

MAAŞLAR ARTIYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, düzenleme sağlık çalışanlarının ek göstergelerinde yapılacak değişiklikler ile olacak. Bu kapsamda uzman doktorlar ile diş hekimlerinin maaşlarında 5 bin liralık bir artış sağlanması bekleniyor. Pratisyen hekimlerin ek göstergelerinde yapılacak değişiklik ise maaşlarına 2 bin 500 lira olarak yansıyacak.

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EMEKLİ MAAŞLARINA DA YANSIYACAK

Aile hekimleri sözleşmeli olduğu için onlar ile ilgili düzenlemenin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılabileceği belirtiliyor. Daha önce TBMM'ye sunulan ancak beklemeye alınan teklifte hemşire, acil sağlık görevlisi, ambulans şoförü gibi diğer sağlık çalışanlarına yönelik bir düzenleme yer almıyordu. Düzenleme ile onlara dönük de maaş artışları olacak.

Bu grupta yer alan sağlık çalışanlarının maaşlarının ise 400-500 lira arasında artması bekleniyor. Düzenlemeden üniversite hastanelerinde görev alan sağlık çalışanlarının da yararlanması sağlanacak. Maaş artışı ek göstergeler ile yapıldığı için bu artış emekli maaşlarına da yansıyacak.


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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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