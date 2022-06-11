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Yüz binlerce sözleşmeli kamu çalışanı bu haberi bekliyordu! Kamuda yeni dönem: Haklar eşitlenecek!

11.06.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası ele alacakları ilk dosyanın sözleşmeli kamu çalışanları olduğunu belirmesinin ardından gözler yapılacak çalışmaya çevrildi. Bu kapsamda kamuda çalışan 530 bin sözleşmeli personelin statü değişikliği ile ilgili çalışma başlıyor. Peki sözleşmeli personele kadro verilecek mi? 2022'de sözleşmeli personele kadro gelecek mi? İşte detaylar…

Yüz binlerce sözleşmeli kamu çalışanı bu haberi bekliyordu! Kamuda yeni dönem: Haklar eşitlenecek!

Geçtiğimiz Ağustos ayında imzalanan toplu sözleşmenin Resmi Gazete'de yayımlanan metninde yer alan iki konudan 3600 ek gösterge çözülerek tasarı Meclis'e sevk edildi. Böylece 5,3 milyon memur ve emeklisinin ek göstergeleri artırılırken emekli maaşları ve emekli ikramiyelerine zam yapıldı. Şimdi toplu sözleşme metninin 52. maddesinde yer alan sözleşmelilerin statü değişikliği ile ilgili çalışma başlıyor. Söz konusu maddede, "Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır" ifadesi yer aldı.

HAKLAR EŞİTLENECEK

Söz konusu çalışmanın başlayacağını duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlk açacağımız dosya üzerinden detaylandırıp kamuoyuyla paylaşacağımız mesele sözleşmeli personel meselesidir. İlk ele alacağımız dosya odur. Kamuda sözleşmeli personel istihdam ediliyor. Yeni alanlar var. Yeni çalışma biçimleri var. Mesela bilgisayar yazılım mühendisleri gibi. Onları örnek veriyorum. Hepsinin mühendis olmasına gerek yok. Kamu ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alıyor fakat bu personelin bazı sorunları var. Biz bunlara isteğe bağlı olarak kadro hakları vereceğiz. Bazı haklardan mahrumlar onları kendilerine vereceğiz" dedi.

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SORUNLAR ÇÖZÜME KAVUŞTURULACAK

Kamuda çalışan 530 bin sözleşmeliyi ilgilendiren çalışmada özellikle sosyal ve mali hakların kadrolu personel ile eşitlenmesi söz konusu olacak. Faruk Erdem’in YeniAsır’da kaleme aldığı yazıda, edinilen bilgilere göre sözleşmelilerin ücret, tayin, görevde yükselme, mazerete dayalı yer değiştirme gibi sorunları çözüme kavuşturulacak. Ağırlıklı olarak Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olan sözleşmeli personel özellikle eş durumundan yer değiştirme hakları istiyor. Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde 40'a yakın statüde bulunan sözleşmeli sistemi de sadeleşmiş olacak. Çalışmaların tamamı sosyal taraflarla müzakere ile sürdürülecek. Böylece memurların talepleri de dikkate alınarak taslaklar oluşturulacak.

YÜKSELME YOLU AÇIK

Yapılacak düzenleme ile sözleşmeli personel görevde yükselme sınavlarına girebilecek. Böylece kademe ve derece ilerlemesi haklarına sahip olabilecekler. Bunun yanında izin haklarının devredilmesi, yönetici pozisyonlarında istihdam gibi haklar da verilmiş olacak. Kurumlar arası yer değişikliği hakkı da bulunacak. Bu arada mali yılla sınırlı olan sözleşme süreleri ile ilgili de iş güvencesi gelmiş olacak.

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SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Edinilen bilgiye göre söz konusu çalışma yine paydaşlarla birlikte yürütülecek. Bakanlıklar ile sendikalar arasında müzakereler devam edecek. Bunun sonunda hazırlanacak taslak için son karar verilip kamuoyu ile paylaşılacak. Ardından da Meclis'te yasalaşma süreci gerçekleşecek.

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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM

Öte yandan Temmuz ayı ile birlikte emekliler ve memurlar başta olmak üzere birçok kesimin gelirinde artış olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon oranı kadar artış yapılırken memur ve memur emeklileri enflasyon farkıyla birlikte toplu sözleşme artışı alacak. Bakıldığı zaman da artış oranlarının yüzde 40 civarında olacağı öngörülüyor. Yine kamu işçilerine de toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı verilecek.

Bunun yanında sosyal ödemeler de memur maaşlarına gelecek artış oranında zamlanacak. Engelli maaşları, yaşlı aylıkları, evde bakım parası böylece yükselecek. Aynı zamanda bir refah artışı beklentisi de bulunuyor. Ayrıca asgari ücret için de Temmuz ayında bir güncelleme olup olmayacağı merak ediliyor. Yapılan açıklamalara bakıldığında bu konuda 6 aylık enflasyon oranının görülmesiyle bir değerlendirme yapılacağını öğreniyoruz. Eğer ara zam yapılması kararı alınırsa asgari ücret komisyonunun toplanması gerekecek. O yüzden Haziran enflasyonu burada hem ek artışlar için hem de asgari ücret güncellemesi için belirleyici olacak.


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