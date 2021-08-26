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'Yüzde 1' şartı nedeniyle ikramiyeden tüm memurlar yararlanamayacak

26.08.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yüzde 1 şartı sebebiyle 2 milyona yakın memur ve memur emeklisi ikramiyeden yararlanamayacak. Memur-Sen dışında birçok sendika ise bu duruma tepkili olduğunu açıkladı. Öte yandan Büro-İş Sendikası'nın dava açmaya hazırlandığı belirtildi.

'Yüzde 1' şartı nedeniyle ikramiyeden tüm memurlar yararlanamayacak

Haftanın ilk günü imzalanan toplu sözleşmede alınan kararlar, dün itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Öte yandan 400 liralık ikramiye için getirilen “yüzde 1” şartı tepki yarattı. Yaklaşık 2 milyon memurun sendikalarının yüzde 1'i bulmaması nedeniyle ikramiyeden faydalanamayacağı belirtildi. Bu şartın anayasaya aykırı olduğunu açıklayan Büro-İş Sendikası ise dava açacağını açıkladı.

BAKAN BİLGİN'DEN YÜZDE 1 AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Memur-Sen önceki gün toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varılan iki yıl için toplam yüzde 26 artı enflasyon farkından oluşan zam oranlarını açıklamıştı. Bilgin konuşması sırasında soru işaretleri bırakan bir açıklama daha yapmış ve şunları söylemişti;

“Hizmet kolları düzeyinde hem genel sözleşme şartlarından yararlanma konusunda bir sendika enflasyonu var. Merdiven altı diyebileceğimiz yapılar var. Onların da önüne geçebilmek için yüzde 1 örgütlenme düzeyi olan sendikaların bundan istifade edebilmesini kararlaştırdık. Memur-Sen Konfederasyonumuzun seyyanen zam talebi vardı. Biz seyyanen zammı karşılama konusunda uzlaştığımız rakamları dikkate aldığımız zaman onun getireceği yükün artık bir sosyal uzlaşmadan çok, ekonomik bir soruna dönüşmemesi için bir başka öneride bulunduk.”

KESK HİZMET DURDURACAK, BÜRO-İŞ DAVA AÇACAK

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) de cuma günü “hizmet üretmeme” kararı aldı.

Birleşik Kamu-İş’e bağlı Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, bakanın kendileri için kullandığı “merdiven altı” ifadesinin “facia” olduğunu söyledi. Bakanı bu “rencide edici” ifadesi nedeniyle şiddetle kınadıklarını belirterek ikramiye ayrımının ise anayasaya aykırı olduğunu kaydetti.

MEMUR-SEN MEMNUN, KESK İŞ BIRAKACAK

Toplu sözleşmeyi yalnızca imzayı atan Memur-Sen olumlu buldu. Diğer konfederasyonlar anlaşmayı eleştirdi. Değerlendirmeler şöyle;

Memur-Sen: Bütçeden hakkımızı, refahtan payımızı aldık. Maaş ve ücretlerde yüzde 26’lık bir artış sağladık. İdari hizmet sözleşmeli sendikalı en düşük memur maaşını yüzde 37 yükselttik.

Türkiye Kamu-Sen: Geçmiş dönemlere kıyasla daha fazla kazanım elde edilmiş olsa da özellikle refah payı ve seyyanen zam başta olmak üzere kırmızı çizgi olarak gördüğümüz ekonomik taleplerimizi karşılamaktan uzak kalan bu toplu sözleşmenin yetersiz olduğunu düşünmekteyiz.

KESK: Kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerin ürünü mutabakatın adı “ölümü gösterip sıtmaya razı etme mutabakatıdır.” 2 yıl için toplamda yüzde 67.2 maaş artışı teklif eden ‘yetkili’ konfederasyon toplamda yüzde 26 oranına imza atmıştır. Tüm kamu emekçilerini üretimden gelen gücümüzü kullanmaya, 27 Ağustos 2021 Cuma günü bir günlük “hizmet üretmeme” eylemine katılmaya çağırıyoruz.

Birleşik Kamu-İş: Emekçiler açlığa ve sefalete mahkûm edildi. Şiddetle reddediyoruz. AK Parti, bu zam oranlarıyla alay etmiştir. Memur-Sen yine AK Parti’nin çıkarlarını gözetmiştir. Kamu emekçilerine yüzdelik dilimlerle ücretli kölelik koşulları dayatıldı.

BASK: Sözleşmedeki hükümleri yargıya taşıyacağımızı, başta ILO olmak üzere uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimde bulunacağımızı ilan ediyoruz.

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memur alımı
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