Yüzde 10 zam! Sigaradan sonra alkol fiyatları da değişti: (27 Nisan güncel rakı ve şarap fiyatları)

Sigaraya gelen peş peşe zamlarından ardından Nisan ayında alkol gruplarına da zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, rakı ve şarap fiyatlarına zam geldiğini açıkladı. Dündar, sosyal medya hesabından 2 şarap grubuna yüzde 7 ile yüzde 10 arasında zam yapıldığını paylaştı.

Dündar, "Kavaklıdere ve Doluca şarap guruplarına yüzde 7 ile yüzde 10 arasında zam geldi hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

70'LİK RAKIYA 76 TL ZAM

Şarabın yanı sıra rakı fiyatlarına da zam geldi. Dündar, "Pazartesi günü yeni rakı listesini yayınlayacağım" dedi. Dündar'ın paylaştığına göre bir rakı grubunda fiyatlar şöyle oldu:

"35cl 445 TL, 50 cl 599 TL, 70 cl 775 TL, 100 cl 1075 TL..."

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş ise rakı zammını, "Rakı zammı geçti. 70’lik rakıya 76 TL zam geçişi oldu" ifadeleriyle duyurdu.





