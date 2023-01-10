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Yüzde 15 ek zam ne kadar? Memur ve emekliye yüzde 15 ek zam mı yapılacak? İşte yüzde hesaplama formulü...

10.01.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzde hesaplama formulü araştırılıyor. TÜİK enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla emekli ve memur maaşına yüzde 25 zam yapıldı. Sonrasında bu zam yüzde 30 olarak değiştirildi. Şimdi ise gündemde, 'yüzde 15 ek zam' konusu yer aldı. Hal böyleyken, yüzde 15'lik zammın kaça tekabül ettiği de merak konusu oldu. Peki yüzde 15 ek zam ne kadar? Memur ve emekliye yüzde 15 ek zam mı yapılacak? İşte yüzde hesaplama formulü...

Yüzde 15 ek zam ne kadar? Memur ve emekliye yüzde 15 ek zam mı yapılacak? İşte yüzde hesaplama formulü...

Maaşlara yüzde 15'lik ek zam konusu gündemdeki yerini aldı. Yüzde hesaplamanın çok basit bir formulü bulunuyor. Bir sayının yüzdesi, çarpma işlemiyle kolaylıkla bulunabiliyor. Peki yüzde 15 ek zam ne kadar? Memur ve emekliye yüzde 15 ek zam mı yapılacak? İşte yüzde hesaplama formulü...

YÜZDE HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

X sayısının yüzde 15'ini hesaplamak için

X sayısını 15 ile çarpın,
Sonrasında 100'e bölün.

Çıkan sayı, X sayısının yüzde 15'i olur.

Yüzde 15 ek zam ne kadar? Memur ve emekliye yüzde 15 ek zam mı yapılacak? İşte yüzde hesaplama formulü...

YÜZDE 15 EK ZAM MI YAPILACAK?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Mart ortası emekli ve memura yüzde 15 ilave zam. Mayıs ilk haftası seçim. Beklentim bu yönde" dedi.

Yüzde 25'lik ek zamma ilişkin henüz net bir açıklama bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Memur emekli yüzde hesaplama

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