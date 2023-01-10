Maaşlara yüzde 15'lik ek zam konusu gündemdeki yerini aldı. Yüzde hesaplamanın çok basit bir formulü bulunuyor. Bir sayının yüzdesi, çarpma işlemiyle kolaylıkla bulunabiliyor. Peki yüzde 15 ek zam ne kadar? Memur ve emekliye yüzde 15 ek zam mı yapılacak? İşte yüzde hesaplama formulü...

YÜZDE HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

X sayısının yüzde 15'ini hesaplamak için

X sayısını 15 ile çarpın,

Sonrasında 100'e bölün.

Çıkan sayı, X sayısının yüzde 15'i olur.

YÜZDE 15 EK ZAM MI YAPILACAK?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Mart ortası emekli ve memura yüzde 15 ilave zam. Mayıs ilk haftası seçim. Beklentim bu yönde" dedi.

Yüzde 25'lik ek zamma ilişkin henüz net bir açıklama bulunmuyor.

