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'Yüzde 15 indirim! Aynı soyada sahip...' Bakan Göktaş THY 'Aile Yılı' indirimini duyurdu

24.02.2025 10:49
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında Türk Hava Yollarının (THY) yıl sonuna kadar ailelere yüzde 15 indirimli seyahat imkânı sağlayacağını bildirdi. Peki, THY Aile Yılı indirimi nasıl uygulanacak? Kimler için geçerli olacak? Bakan Göktaş, indirimle ilgili merak edilen detayları da açıkladı. İşte ayrıntılar...

'Yüzde 15 indirim! Aynı soyada sahip...' Bakan Göktaş THY 'Aile Yılı' indirimini duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, "Ailenin Korunması Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı"nın oluşturulduğunu ve uygulamaya konulduğunu kaydetti.
Eylem planında aile yapısı ve değerlerinin korunması konusunda atılacak adımların yer aldığına dikkati çeken Bakan Göktaş, Aile Yılı’nda tüm bakanlıklar ve ilgili paydaşlarla iş birliği faaliyetlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca takip edileceğini belirtti.

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"2025 AİLE YILI BOYUNCA AİLELERİMİZE YÜZDE 15 İNDİRİM SAĞLANACAK"

"Ailelerin Refah Düzeyinin Yükseltilmesi" ve "Aile Odaklı Sosyal Politika ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması" amacı doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Bakan Göktaş, "2025 Aile Yılı hedeflerimiz kapsamında ailelerimize ekonomik fayda sağlayacak indirim uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Türk Hava Yolları ile yaptığımız görüşmeler sonucu 2025 Aile Yılı boyunca ailelerimize yüzde 15 indirim sağlanacak" ifadelerini kullandı.

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THY AİLE İNDİRİMİNİN DETAYLARI

Bakan Göktaş, Türk Hava Yollarının internet sitesinde "Aile İndirimi" olarak duyurulan kampanya kapsamında aynı rezervasyon kaydında bulunan aynı soyada sahip en az 3, en fazla 9 yolcuya yüzde 15 indirimin uygulanmasının sağlandığını bildirdi. (İHA)

T3Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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