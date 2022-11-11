Yüzde 2,69 faizli 80.000 TL kredi veriliyor! Kefilsiz şartsız başvurular PTT'den yapılıyor

Nakit ihtiyacı olan bireylerin kredi araştırmaları hız kazandı. Emeklilere 80 bin TL'ye varan kredi imkanı sağlanıyor. Krediden faydalanabilmek için emekli maaşının PTT'den alınması gerekiyor. İşte haberin ayrıntıları...

80 BİN TL'YE VARAN KREDİ

PTT Aktif Bank işbirliği ile emeklilere kredi imkanı sağlanacak.

Emekli maaşını PTT'ye taşıyan vatandaşlar kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Başvuru esnasında form doldurulması isteniyor.

Emekli kredisi PTT işyerlerinden kullanılabiliyor.

Kredi, Türkiye'nin dört bir yanındaki PTT merkezlerinden alınabiliyor.

Örneğin 50 bin TL kredi alındığında yüzde 2.69'luk faiz oranı ile 3 ay vadede aylık ödenmesi gereken tutar 17 bin 754 TL oluyor. Kredi tahsis ücreti ise 262,50 TL oluyor.



