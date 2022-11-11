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Yüzde 2,69 faizli 80.000 TL kredi veriliyor! Kefilsiz şartsız başvurular PTT'den yapılıyor

11.11.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acil nakit ihtiyacı olan emeklilere kefilsiz şartsız kredi imkanı sağlanıyor. Faiz oranları yüzde 2,69'dan başlıyor. Başvuruların PTT işyerlerinden yapılacağı belirtildi. Vade seçenekleri 36 aya kadar uzuyor. İşte ayrıntılar...

Yüzde 2,69 faizli 80.000 TL kredi veriliyor! Kefilsiz şartsız başvurular PTT'den yapılıyor

Nakit ihtiyacı olan bireylerin kredi araştırmaları hız kazandı. Emeklilere 80 bin TL'ye varan kredi imkanı sağlanıyor. Krediden faydalanabilmek için emekli maaşının PTT'den alınması gerekiyor. İşte haberin ayrıntıları...

80 BİN TL'YE VARAN KREDİ

PTT Aktif Bank işbirliği ile emeklilere kredi imkanı sağlanacak.

Yüzde 2,69 faizli 80.000 TL kredi veriliyor! Kefilsiz şartsız başvurular PTT'den yapılıyor

Emekli maaşını PTT'ye taşıyan vatandaşlar kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Yüzde 2,69 faizli 80.000 TL kredi veriliyor! Kefilsiz şartsız başvurular PTT'den yapılıyor

Başvuru esnasında form doldurulması isteniyor.

Yüzde 2,69 faizli 80.000 TL kredi veriliyor! Kefilsiz şartsız başvurular PTT'den yapılıyor

Emekli kredisi PTT işyerlerinden kullanılabiliyor.

Yüzde 2,69 faizli 80.000 TL kredi veriliyor! Kefilsiz şartsız başvurular PTT'den yapılıyor

Kredi, Türkiye'nin dört bir yanındaki PTT merkezlerinden alınabiliyor.

Yüzde 2,69 faizli 80.000 TL kredi veriliyor! Kefilsiz şartsız başvurular PTT'den yapılıyor

Örneğin 50 bin TL kredi alındığında yüzde 2.69'luk faiz oranı ile 3 ay vadede aylık ödenmesi gereken tutar 17 bin 754 TL oluyor. Kredi tahsis ücreti ise 262,50 TL oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
PTT kredi emekli

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