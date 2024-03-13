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Yüzde 20 arttı: Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım miktarı belli oldu

13.03.2024 10:20
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Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 910 milyon dolara yükseldi.

Yüzde 20 arttı: Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım miktarı belli oldu

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ödemeler Dengesi istatistiklerinin açıklanmasının ardından Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bültenini yayımladı. Buna göre, ocakta Türkiye'ye giren toplam UDY miktarı yüzde 20 artışla 910 milyon dolar oldu.

Yatırım sermayesi girişleriyle 399 milyon dolar, yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla 415 milyon dolar, borçlanma araçları vasıtasıyla 102 milyon dolarlık giriş kaydedildi. Yatırım tasfiyelerinin 6 milyon dolar değerinde aşağı yönde etkilemesiyle, toplam UDY girişi 910 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak ayında çekilen UDY, aynı ay içerisindeki cari açığın yüzde 36'sına karşılık geldi. 2002 yılından itibaren değerlendirildiğinde ise Türkiye'ye gerçekleşen kümülatif UDY girişleri 264 milyar doları aştı.

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Ocak ayında 399 milyon dolar olarak gerçekleşen yatırım sermayesi girişleri arasında başı çeken sektör 167 milyon dolarla (yüzde 42) madencilik ve taş ocakçılığı oldu. Toptan ve perakende ticaret ise yüksek performansını sürdürerek yatırım sermayesi girişlerinin yüzde 15'ini çekti.

Yılın ilk ayında Türkiye'nin çektiği UDY'de en yüksek payı yüzde 44 ile ABD alırken, onu yüzde 17 ile Almanya, yüzde 12 ile Birleşik Krallık izledi. Avrupa Birliği (AB-27) ülkelerinin aldığı toplam pay yüzde 27 oldu.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yatırım uluslararası
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