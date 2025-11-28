Yüzde 20 indirim geliyor! 300 bin işletme oradaki satışını durduracak

Pandemi ile beraber eve siparişlerde ciddi oranlarda artış yaşandı. Online yemek platformlarının yüksek komisyon kesmeleri, maliyetlerin artması işletmelerin zam yapmasına neden oluyor. Ancak bunların dışında fahiş zamların yaşanması tüketicinin dikkatinden kaçmadı.

300 BİN İŞLETME ÇIKACAK

Tüm Restorancılar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Başkanı Ramazan Bingöl, CNBC-e'ye, konu ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bingöl, Türkiye genelinde yüzde 20 indirime gideceklerini açıkladı ve, "Ya komisyonlar düşecek ya da 300 bin restoran platformlardan çıkacak" dedi.

Bingöl, online platformlarca ciddi bir mücadeleye başladıklarının altını çizdi ve doğrudan restoranlardan sipariş vermenin daha iyi olacağını kaydetti. Bingöl, sektörün pahalılıktan dolayı olumsuz etkilendiğini açıkladı ve, "Adı konulmamış bir protesto yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

"YÜZDE 40'I BULUYOR"

Son günlerde yaşanan gıda zehirlenmeleri haberleri ile bazı işletmelerin yüzde 90 iş kaybı yaşadığını söyleyen Bingöl, uzun zamandır başka bir sorunla mücadele ettiklerini şu şekilde açıkladı:

"O da online yemek platformlarındaki yüzde 40'ı bulan komisyonlar. Onlardan komisyonların makul bir seviyeye çekilmesini istiyoruz. Vatandaşlar online platformdan sipariş vermesin. Gelip bizden daha ucuza alsın. Şu an bin liralık siparişim 531 lirası bize kalıyor gerisi yemek platformuna gidiyor. Bu vatandaşa pahalılık olarak yansıyor. Şimdi kampanyamız ile bu durumunun önüne geçmek istiyoruz. Böyleye vatandaş yüzde 20 daha ucuza alacak"

"BİZİMLE MASAYA OTURUN"

Ramazan Bingöl, "Online platformlara sesleniyorum. Ya bizimle masaya oturursunuz ve komisyonları aşağı çekersiniz ya da 300 bin restoran ve kafe sistemden çıkar" dedi. Son olarak ise, sektör olarak kendi sipariş sistemlerini kuracaklarını belirtti.