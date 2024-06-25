Yüzde 20 indirim için ‘belge’ istiyorlardı: 3 bakanlıktan emekliler için yeni düzenleme: ‘EYT’liler kapsam dışı kalsın’ talebi

Bayram öncesi alınan karar milyonlarca emekliyi sevindirmişti. Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre emekliler yıl sonuna kadar şehirler arası yolculuklarda yüzde 20 indirim kullanabileceklerdi. Ancak yola çıkma planları yapanlar bilet almak için otogarlara geldiğinde hiç beklenmedik bir durumla karşılaştı. Firmalar yüzde 20 indirim isteyen emeklileri geri çevirmişti. Otobüs firması yetkilileri bu durumun emeklilerin ‘emekli olduğunu ispat edememesinden kaynaklı’ olduğunu dile getirdi.

3 BAKANLIKTAN ORTAK ÇALIŞMA

Otobüslerde emekliye indirimli bilet uygulaması kafa karıştırırken yaşanan sorunun giderilmesi için 3 bakanlığın yeni bir sistem hazırlığında olduğu öğrenildi.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan bakanlığın çalışmasına ilişkin detayları, “Bakanlık, ‘biz size bunun kolaylığını sağlamak için 3 bakanlık birleşik vaziyette çalışıyoruz. Emeklilerin belgesini TC kimlik numaralarına kayıt edeceğiz. Bundan sonra TC kimliğini girdiğinizde yolcunun emekli olup olmadığını göreceksiniz’ dedi” sözleri ile anlattı.

Emekliye indirimli bile online satışlarda da uygulanamıyor. Emeklinin indirimden yararlanması için sistemde düzenleme gerekiyor. Birol Özcan yeni düzenlemenin online satışlara da getirilmesi gerektiğini kaydetti.

‘EYT’LİLERE İNDİRİMLİ BİLET OLMASIN’ TALEBİ

Otobüsçülerin yeni düzenleme karşısında bir de talepleri var. Özcan, “16 milyon emekli var. 45-50-55 yaşındaki EYT emeklileri var. Çalışan bir insana neden indirim uygulansın? Bir firma 30 yolcu ile gittiği zaman 20 kişi emekli olduğunda nasıl yapacağız bunu? Maliyetini kurtarmaz. 65 yaşından sonrasını kapsaması lazım” diyerek dikkat çeken bir çıkışa da imza attı.







