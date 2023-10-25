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Yüzde 23’ü kamu personeline! 2,6 trilyon liralık nakdi ödeme: O tarihten itibaren…

25.10.2023 11:31 | Son Güncelleme:
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Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri personeline gelecek yıl 2,6 trilyon lira nakdi ödeme planlanıyor. 2024 bütçesinden personel giderleri için en büyük pay, 790,1 milyar lirayla Milli Eğitim Bakanlığına ayrıldı. Sağlık Bakanlığı, 403,9 milyar lirayla ikinci sırada yer aldı. Emniyet Genel Müdürlüğünün personel giderleri için 222,3 milyar lira, Milli Savunma Bakanlığı için 213,5 milyar lira kaynak öngörüldü.

Yüzde 23’ü kamu personeline! 2,6 trilyon liralık nakdi ödeme: O tarihten itibaren…

Kurumlara ayrılan 11 trilyon 89 milyar liralık bütçenin yüzde 23'ü personel giderleri için kullanılacak.

2024 yılı bütçesinden derlenen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı, personel giderleri için 790,1 milyar lira ile bütçeden en fazla payı aldı. Sağlık Bakanlığı personeli için ise 403,9 milyar liranın üzerinde ödenek aktarılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü 222,3 milyar lirayla üçüncü sırada bulunurken, bu kurumun ardından gelen Milli Savunma Bakanlığına 213,5 milyar lira ayrıldı.

Gelecek yıl Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışanlarına yaklaşık 6 milyar lira, Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına 2,2 milyar lira, Anayasa Mahkemesi çalışanlarına 306,6 milyon lira ödeme yapılması planlanıyor.

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ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

Özel bütçeli kurumların personeline gelecek yıl 305,1 milyar lira ödeme öngörülüyor. Buraya dahil olan yüksek öğretim kurumları personeli için 229,5 milyar lira aktarılacak.

Özel bütçeli kurumlardan personel ödemesi için en yüksek kaynak 18,1 milyar lirayla Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne verilecek. Karayolları Genel Müdürlüğüne de 17,6 milyar lira ayrıldı.

TÜRK LİRASI (267)

Düzenleyici ve denetleyici kurumların personeli için 6,4 milyar lira ödeme öngörülürken, bu kategoride 1,3 milyar lira ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ilk, 1,2 milyar lirayla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ikinci sırayı aldı.

Ayrıca, Türkiye Su Enstitüsü personeli için 15,9 milyon lira, Atatürk Kültür Merkezi için 28,2 milyon lira verilecek.

Ödeneklerin ekonomik sınıflandırılmasına göre, bütçeden personel giderleri için toplam 2,6 trilyon, sosyal güvenlik devlet primi gideri için ise 312,5 milyar lira ayrıldı.


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