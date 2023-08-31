'Yüzde 25 sınırı aşılabilir' dedi, şartı açıkladı! Kira zammıyla ilgili dikkat çeken açıklama: Zorunlu arabuluculuk dönemi yarın başlıyor

Kira anlaşmazlığında 1 Eylül itibarıyla zorunlu arabuluculuk dönemi başlıyor. Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren yeni düzenleme ile ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklamalarda bulundu.

NTV'de katılcığı canlı yayında konuşan Adalet Bakanı 'süresiz nafaka' tartışmalarıyla ilgili de önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"KİRALARDA ANLAŞMA OLURSA YÜZDE 25 SINIRI AŞILABİLİR"

"1 Eylül itibarıyla zorunlu arabuluculuk dönemi başlıyor. Kat mülkiyeti davaları da zorunlu arabuluculuk kapsamında.

Kira miktarını da konuşabilirler iki taraf istedikten sonra yüzde 25 sınırı da aşılabilir. Buradaki yüzde 25 sınırı şudur ev sahibi kiracısına yüzde 25'in üzerinde bir kira artışını dikte edemez. Eğer kiracı ile kiralayan anlaşıyorsa o ayrı bir konu. Süre ortaya koyabilir tahliye taahhütü ile ilgili konu var.

SÜRESİZ NAFAKA TARTIŞMASI

Özellikle aile hukuku ile ilgili geniş bir çalışmamız var. Aile hukukunda arabuluculuğu getirmek lazım. Şu anda aile hukukunda mümkün değil. Aslında birçok ülkede aile hukuku alanında arabuluculuk uygulaması iyi gidiyor. Türkiye'de de aile hukukunda arabuluculuk söz konusu olursa. Boşanma, tazminat, nafaka sorunları ile ilgili arabuluculuk olabilir. Vatandaşların mağduriyetini gidermemiz lazım. Her iki tarafı da dikkate alarak bir çözüm bulunmalı."



