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Yüzde 25 zam ne kadar? Yüzde hesaplama nasıl yapılır? Memur ve emekli maaş zammı hesaplama yöntemi!

03.01.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklinin maaşına yüzde 25 zam yapıldığını açıkladı. Bununla birlikte memur ve emeklileri 2023'ün ilk 6 ayı boyunca maaşlarını yüzde 25 zamlı alacak. Peki yüzde 25 zam ne kadar? Yüzde hesaplama nasıl yapılır? İşte memur ve emekli maaş zammı hesaplama yöntemi!

Yüzde 25 zam ne kadar? Yüzde hesaplama nasıl yapılır? Memur ve emekli maaş zammı hesaplama yöntemi!

TÜİK enflasyon sonuçlarının da açıklanmasıyla memur, emekli maaşları belli oldu. Memur ve emekli maaşına yapılan yüzde 25'lik zammın açıklanmasıyla birlikte, yüzde 25 zammın kaça tekabül ettiği binlerce vatandaşın gündeminde yer aldı. Yüzde hesaplama formulü oldukça basittir. Peki yüzde 25 zam ne kadar? Yüzde hesaplama nasıl yapılır? İşte memur ve emekli maaş zammı hesaplama yöntemi!

YÜZDE 25 ZAM NE KADAR?

Örneğin, X sayısının yüzde 10'u alınacaksa, X sayısının 10 ile çarpılması ve ardından 100 ile bölünmesi gereklidir. Böylece X sayısının yüzde 10'u ortaya çıkar.

Yani, belirtilen sayı, yüzdesi istenilen sayı ile çarpılır ve 100'e bölünür.

Yüzde 25 zam ne kadar? Yüzde hesaplama nasıl yapılır? Memur ve emekli maaş zammı hesaplama yöntemi!

EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA YÖNTEMİ

En düşük emekli memur maaşı yüzde 25'lik zam oranına göre 9 bin 105 TL'den, 11 bin 381 TL'ye yükselecek.

En düşük memur emeklisi aylığı yüzde 25'lik zam oranına göre 6 bin 78 TL'den, 7 bin 597 TL'ye yükselecek.

İşte 2023'ün ilk 6 ayında verilmesi planlanan zamlı maaşlar:

SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)

Mevcut: 4.687 TL
Zamlı: 6.084 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)

Mevcut: 3.500 TL
Zamlı: 4.375 TL

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ

Mevcut: 4.197 TL
Zamlı: 5.246 TL

BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ

Mevcut: 3.350 TL
Zamlı: 4.375 TL

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