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Yüzde 3.20’ye karşı yüzde 1.59! Togg’da kredi faiz oranları yükseltildi: T10X’e 105 bin liralık ‘faiz’ zammı

31.08.2023 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli otomobil Togg için bankaların özel olarak kullandırdığı taşıt kredisi faiz oranları yüzde 0.99’dan yüzde 1.59'a yükseldi. Togg T10X'in en ucuz versiyonu üzerinden yapılan hesaplamaya göre 1 milyon 207 bin TL'lik otomobilin yüzde 50'sine 36 ay vade ile kullanılan kredide, faiz oranı artışının tüketiciye toplamda yaklaşık 105 bin TL'lik ek maliyet çıkardığı görüldü. Togg’da 29 Ekim'den itibaren dört tekerlekten çekişli ve çift elektrik motorlu versiyonunda ise fiyat ortaya çıktı.

Yüzde 3.20’ye karşı yüzde 1.59! Togg’da kredi faiz oranları yükseltildi: T10X’e 105 bin liralık ‘faiz’ zammı

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası Togg için kamu bankalarının kullandırdığı kredilerin tüketiciye maliyeti arttı. Togg'un ilk modeli T10X'in satışa çıktığı dönemde, bankaların piyasanın altında olacak şekilde Togg'a özel olarak kullandırdığı yüzde 0.99 faiz oranı, yüzde 1.59'a yükseldi.

Söz konusu adım, Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta politika faizini 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkarmasının ardından geldi. Merkez'in bu adımı sonrası, bankalar tüketici kredi faiz oranlarında artışa gitmişti.

TOGG (1)

Nisan ayında satışa çıktığı dönemde fiyatı 953 bin TL ile 1 milyon 215 bin TL aralığında değişen T10X'in, kısa bir süre önce fiyatında artışa gidildi. Temmuz ayında fiyatı yüzde 27 oranında artış gösteren elektrikli otomobil, 1 milyon 207 bin TL ile 1 milyon 537 bin TL aralığında değişen fiyatlar ile sahipleri ile buluşuyor.

EN FAZLA YÜZDE 50'SİNE KADAR KREDİ ÇEKİLEBİLİYOR

Habertürk’ün haberine göre rakamlar, Togg satın alacakların aracın en fazla yüzde 50’sine kadar ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecekleri anlamına geliyor. Bu noktada, kredi faizlerindeki artış oranının Togg satın alacaklara çıkaracağı ek maliyet de ortaya çıktı. Hesaplamada Togg T10X'in en ucuz versiyonu ele alındığında, 1 milyon 207 bin TL'lik otomobilin, BDDK kuralları çerçevesinde en fazla yüzde 50'sine kadar kredi kullanılabiliyor.

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Dolayısı ile bu otomobili satın alacak bir tüketici en fazla 603 bin 500 TL kredi kullanabiliyor. Yine bu fiyat seviyesindeki otomobillerde vadelerin 36 ay ile sınırlandırılmasından yola çıkılarak, bu satın almada da 36 ay vade ile kredi kullanıldığı varsayılarak, değişiklik öncesindeki yüzde 0.99 faiz oranından alınan bir Togg kredisinin aylık ödeme tutarının 21 bin TL seviyesinde olduğu sonucuna varılıyor. Bu ödeme planında, toplam kredi maliyeti ise 756 bin TL'ye çıkıyor.

YAKLAŞIK 105 BİN LİRALIK EK MALİYET

Aynı hesaplama yeni kredi faiz oranı üzerinden yapıldığında ise, yani yüzde 1.59 faiz oranı üzerinden kullanılan bir kredide, aynı peşinat tutarı ve vade süresi ile aylık ödeme tutarı 23 bin 910 bin TL oluyor. Bu kredinin toplam maliyeti ise 860 bin 760 TL'yi buluyor. Dolayısıyla Togg'un kredi faiz oranında yapılan artış, T10X'in başlangıç versiyonunda kullanılacak kredinin maliyetinde 36 ay sonunda 104 bin 760 TL'lik ek maliyet çıkarıyor.

Ancak Togg'un kredi faiz oranlarında yapılan artışa rağmen, yerli otomobil için bankaların kullandırdığı kredi faiz oranının halen piyasadaki taşıt kredi faiz oranlarından çok daha düşük tutuluyor. Bankaların taşıt kredilerindeki faiz oranı yüzde 2.65 ila yüzde 3.20 arasında değişiyor.

TOGG (96)

GÜÇLÜ VERSİYONUN DA FİYATI BELLİ OLDU

Togg, T10X'in ilk etapta arkadan itişli ve tek elektrik motorlu versiyonunu satışa sunuyor. Otomobil, standart ve uzun menzilli olarak alınabilirken, 29 Ekim'den itibaren dört tekerlekten çekişli ve çift elektrik motorlu versiyon da satışa sunulacak.
320 kW güç üreten bu versiyonun, V2 donanım paketli ve uzun menzilli seçeneğinin fiyatı ise, Türkiye Sigortalar Birliği tarafından yayınlanan Kasko Değer Listesi'ne göre 2 milyon 329 bin TL şeklinde.

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