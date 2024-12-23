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Yüzde 30 avantajın üstüne bir de yüzde 35'lik daha az maliyet! Bunun için artık son günler... SSK'lısından Bağ-Kur'lusuna kadar faydalanabiliyorken memurların yüzü yine gülmedi!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
23.12.2024 08:50
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Asgari ücret zam oranının belli olması ile beraber askerlik borçlanmasının ücreti de artacak. Emekli olmak için büyük önem taşıyan bu borçlanmaların şu anki asgari ücret üzerinden hesaplanmasında artık son günler. Peki, kimler bu haktan faydalanabilir? Borçlanma hakkı ne kadar? SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, prim borçlanması için tüm detayları aktardı.

Yüzde 30 avantajın üstüne bir de yüzde 35'lik daha az maliyet! Bunun için artık son günler... SSK'lısından Bağ-Kur'lusuna kadar faydalanabiliyorken memurların yüzü yine gülmedi!

2024 yılında emekli olmanın avantajı devam ediyorken ayrıca askerlik borçlanma maliyeti de yeni yılla beraber yüzde 35 oranında artması bekleniyor. Prim borçlanması ve emeklilik için avantaj devam ediyorsa olsa da artık 2025 yılına son günler kaldığı için vatandaşın elini hızlı tutması gerekiyor.

Sigorta başlangıç tarihini askerlik borçlanması ile 8 Eylül 1999 tarihine çekenler EYT'de yüzde 30 avantajla emekli olabilecek. Bunun olması için de prim borçlanması için başvuruda bulunulması gerekiyor. Borçlanma tutarı ise başvuru tarihindeki asgari ücret oranına göre belirleniyorken, , kendilerince belirlenecek günlük kazancın %32'si oranında.

SGK Başmüfettişi İsa Karakaş'ın Türkiye Gazetesi'ndeki haberine göre, 18 aylık askerlik süresinde en alt sınırdan borçlanan biri 115 bin civarında ödeme yapacakken; en üst sınırdan borçlanan biri 864 bin lira kadar ödeme yapması gerekiyor.

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ASGARİ ÜCRETE GÖRE BELİRLENECEK

Maliyetlerin dönemin asgari ücrete göre belirlenmesinden dolayı, yılbaşından sonra borçlanma ücretlerine de zam gelecek. Bundan dolayı, yeni yılda borçlanmak isteyenler yüzde 35 oranında dezavantajlı olacak.

Karakaş, askerlik süresi kadar borçlanmanın değil; gerekli olduğu kadar borçlanılması gerektiğini belirterek, "Örneğin 24 ay askerlik yapan bir kişi bu sürenin sadece 15,10, 8, 5 ya da 3 ayını ya da dilediği kadarını borçlanabilmektedir" sözlerini kullandı.

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EMEKLİ SANDIĞINA BAĞLI OLANLAR EYT'Lİ OLAMAYACAK

Karakaş, "Askere gitmeden önce herhangi bir kurumdan (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) sigorta başlangıcı olanların yapacakları askerlik borçlanmasının emeklilik için gereken yaşı düşürmesi söz konusu değil" şeklinde konuştu.

Emekli Sandığına bağlı olanların ise askerlik borçlanması daha farklı oluyor. Buna göre, 8 Eylül 1999 günü ve öncesine geri çekebilenler SGK uygulamasından dolayı EYT'li olamıyor.

Anahtar Kelimeler:
sgk askerlik borçlanması İsa Karakaş
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