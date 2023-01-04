Yüzde 30 zam ne kadar? Emekli ve memur maaşlarına yüzde 30 zam mı geldi? İşte yüzde hesaplama formülü

Geçtiğimiz gün TÜİK enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emekli maaş zammı oranı da belli oldu. Yüzde 25 olarak açıklanan memur ve emekli maaşı zam oranı bugün yüzde 30'a yükseltildi. Böylelikle 'yüzde hesaplama yöntemi' de birçok kişinin merak konusu oldu. Peki yüzde 30 zam ne kadar? Emekli ve memur maaşlarına yüzde 30 zam mı geldi? İşte yüzde hesaplama formulü...
Yüzde hesaplama formülü oldukça basittir. Örneğin Y sayısının yüzde 30'u alınacak ise;
Böylelikle Y sayısının yüzde 30'u ortaya çıkar.
Yani, belirtilen sayı, yüzdesi istenilen sayı ile çarpılır ve 100'e bölünür.
Yüzde 25 olarak açıklanan memur ve emekli zammının ardından, "Memurlarımızın ve emeklilerimizin oranlarına razı olamadık" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonucunda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkaracak imkanlar sağladık. Buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdelerini veriyoruz." dedi.
Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 20 bin 724 TL
Memur (Üniversite mezunu) 9/1 12 bin 632 TL
Uzman öğretmen 1/4 18 bin 246 TL
Öğretmen 1/4 15 bin 793 TL
Başkomiser 3/1 20 bin 873 TL
Polis memuru 8/1 18 bin 235 TL
Uzman doktor 1/4 24 bin 743 TL
Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 15 bin 611 TL
Mühendis 1/4 21 bin 295 TL
Teknisyen (lise mezunu) 11/1 13 bin 142 TL
Profesör 1/4 34 bin 57 TL
Araştırma görevlisi 7/1 20 bin 139 TL
Vaiz 1/4 16 bin 615 TL
Avukat 1/4 19 bin 968 TL
En düşük emekli maaşı da 5.500 TL, en düşük memur maaşı ise 11.848 TL oldu.