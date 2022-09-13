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Yüzde 339 zamlanmıştı! Üreticiler duyurdu: Sofralara ucuz patates ve soğan geliyor

13.09.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son bir yılda fiyatı yüzde 339 artan patates için üretimin yaklaşık yüzde 50’sininin gerçekleştirildiği Nevşehir, Niğde, Afyonkarahisar, Konya ve Kayseri’den vatandaşları sevindirecek bir açıklama geldi. Patates ve soğanda bu yıl rekoltenin oldukça fazla olduğunu belirten üreticiler depoların tamamen dolmasını bekliyor. 73 ilde yaklaşık 140 bin hektar alanda ekilen patatesin bu yıl sofralara ucuz gelmesi bekleniyor.

Yüzde 339 zamlanmıştı! Üreticiler duyurdu: Sofralara ucuz patates ve soğan geliyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Gıda enflasyonu aylık bazda yüzde 3,15 artarken, yıllık bazda yüzde 94,65 yükseldi. Son 1 yılda fiyatı en çok artan gıda ürünlerine bakıldığında ilk sırada aralarında patates ve kuru soğanın yer aldığı yumru bitkiler yer alıyor. Fiyat endeksinde yer alan “patates ve bazı yumru bitkiler” grubunun son 1 aydaki fiyat artışı yüzde 9,3 iken, son 1 yıldaki fiyat artışı yüzde 274 oldu. TZOB verilerine göre ise Temmuz 2021’de marketlerde 2,5 TL olan patates bu yılın Temmuz ayında 10,97 TL’den satıldı. Bu verilere göre patatese son bir yılda gelen zam oranı yüzde 339 oldu. Ancak sektör temsilcileri patates ve soğanda bu yıl rekoltenin oldukça yüksek olduğunu belirterek fiyatların ucuzlayacağını ifade ediyor.

Bu kış soğan ve patates uygun fiyatla vatandaşın sofrasına gelecek. Bu ay yapılacak hasat ile kış fiyatlarının belirleneceği patates, soğanda rekolte beklentisi yükseldi. Patateste geçen yıl 5,1 milyon ton olan rekoltenin bu yıl 6 milyon tonun üzerine çıkması öngörülüyor. 73 ilde yaklaşık 140 bin hektar alanda ekilen patatesin bu yıl sofralara ucuz gelmesi bekleniyor.

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DEPOLARIN TAMAMEN DOLMASI BEKLENİYOR

Yenişafak’ta yer alan haberde, patates üretiminin yaklaşık yüzde 50’sini oluşturan Nevşehir, Niğde, Afyonkarahisar, Konya ve Kayseri’de üretimde artışın işaretleri geliyor. Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Kahraman Kaya, “Şu an patatesin tarladan çıkışı 3-4 lira arasında. Geçen yıla oranla üretim oldukça fazlalaştı. Nevşehir’de bulunan 2 milyon tonluk soğuk hava depolarımızın tamamını doldurmayı hedefliyoruz. Ekim ayının başında sona erecek hasatta beklediğimiz verimi yakalayabilirsek bu yıl vatandaş çok ucuza patates yiyecek” diye konuştu.

“VATANDAŞ BU YIL ÜZÜLMEYECEK”

Konya Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız da geçen yıl patateste yaşanan sorunun bu yıl olmayacağını söyledi. Yağız, “Geçen yıl don gören ürünler yüzünden fiyatlar artmıştı. Ancak bu yıl böyle bir sorunla karşılaşılması beklenmiyor. Türkiye genelinde bu yıl yüzde 20’leri aşacak rekolte artışı yaşanacak. Bu yıl gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkları çok fazla olmadığından patates üretimi için uygun hava koşulları da sağlanmış oldu. Geçtiğimiz yıl dekardan 4 ton çıkan patates bu yıl 7 tonlara ulaşabiliyor. Deneme sökümlerinden aşırı verimli bir sonuç aldık. Bu durum üreticiler başta olmak üzere herkesi mutlu edecek. Yüzde 50’ye yaklaşan bir verim ile sökümlerin tamamını yaparsak vatandaşlar bu yıl patates ve soğan alırken üzülmeyecek” ifadelerini kullandı.

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ÜRETİCİ FİYATTAN MEMNUN

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar ise geçtiğimiz haftalarda patatesin tarladan 3 liraya çıktığını söyledi. Bu hafta fiyatın 4-5 lira seviyelerini ulaşacağını belirten Kenar, “Bu yıl Niğde için ise yüzde 5-10 arasında bir artış bekliyoruz. Fiyat iyi, ancak üretim maliyetleri yükselirse çiftçinin sermayesi eriyebilir. Ürünler sofralara ulaşana kadar fiyat artışları yaşanmaz ise vatandaş bu yıl patates ve soğanı uygun fiyatla tüketecek demektir” diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
patates Gıda fiyatları
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