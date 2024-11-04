Yüzde 35 daha yüksek maaş! Kararsızlık yaşayanlar artık harekete geçti... Bir yanda 26 bin 400 TL bir yanda 18 bin TL

Emekli olmayı planlayanlar dikkat! Milyonların beklediği düzenleme hayata geçmedi. SSK ve Bağkurlu bir çalışanın emekli aylığı 2025 yılında bu yıla göre yüzde 30 ila 35 oranında düşecek. 2024 yılında mı yoksa 2025 yılında mı emekli olmalıyım diye düşünenler bir süredir kararsızlık yaşarken, artık bu gelişmeyle dilekçesini hazırlamak üzere harekete geçti. İşte emekli maaşında yaşanacak o değişimle ilgili detaylar...

"2025 YILINDA DİLEKÇE VERENLERE DAHA DÜŞÜK AYLIK"

Show Haber'de yer alan habere göre; Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç "2025 yılında dilekçe verenler daha düşük emekli aylığıyla emeklilik yaşamlarına başlayacaklar" dedi.

"2024 YILINDA DİLEKÇE VERENLERE YÜZDE 30-35 DAHA YÜKSEK AYLIK"

Bakanlık o düzenlemeye gitmediği, milyonlar bekleme kararından vazgeçti. Emeklilik için 2024 çok daha avantajlı. Kıvanç "Emeklilik dilekçesini 2024 yılında veren SSK ve Bağkurlular, 2025 yılında dilekçe verenlere göre yüzde 30-35 oranında daha yüksek aylıkla emeklilik hayatına başlayacaklar" ifadelerini kullandı.

O çalışmanın düğmesine basılmıştı ama sıcak gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu. Katsayı düzenlemesine tam anlamıyla kapılar kapandı. Işıkhan emekli aylıklarının hesaplanması ile ilgili bir çalışma gündemimizde yok dedi.

Kıvanç "2024 yılında SSK ve Bağkur emekli aylıklarına Ocak ayında yüzde 49.25 temmuz ayında yüzde 24.73 oranında zam yapıldı, yıllık yüzde 86.16'ya karşılık geliyor. Emeklilik dilekçesini 2024 yılına verenler Ocak ve Temmuzdaki bu zamdan yararlanacaklar" şeklinde konuştu.

EMEKLİ ADAYLARI DİLEKÇESİNİ HAZIRLAMAYA BAŞLADI

Bakan Işıkhan'ın açıklamasından önce dilekçe konusunda kararsızlık yaşayanlar vardı. Şimdi emekli adayları dilekçesini hazırlamaya başladı. Yani 2024'te emekli olanlar yeni yılda emekli olanlara göre yaklaşık yüzde 35 daha fazla maaş alacaklar. Basit bir hesapla 2024'te emekli olan bir kişiye 26 bin 400 TL aylık bağlandığı varsayıldığında, aynı kişi 2025'te emekli olmayı tercih ederse maaşı 18 bin TL seviyesine düşecek.