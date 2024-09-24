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Yüzde 40'lık vergi dilimine daha yılın ortasından giriyorlardı! Milyonlarca çalışanın maaşını artıracak yöntemi açıkladı: 'Esnek bir mevzuata ihtiyaç var'

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
24.09.2024 08:28
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, çalışanların net ücretlerinin artırılması amacıyla gelir vergisi basamakları ve oranlarının yanı sıra SGK prime esas ücret tavanının yeniden düzenlenmesini talep etti. Hisarcıklıoğlu, gelir vergisi dilimlerinin daraldığını ve orta gelirli çalışanların yılın ortasında yüzde 40’lık en yüksek vergi dilimine girdiğini belirterek, bunun adil olmadığını vurguladı.

Yüzde 40'lık vergi dilimine daha yılın ortasından giriyorlardı! Milyonlarca çalışanın maaşını artıracak yöntemi açıkladı: 'Esnek bir mevzuata ihtiyaç var'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın katılımı ile TOBB ev sahipliğinde düzenlenen ‘İş Dünyası İstişare Toplantısı’na katıldı. Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’deki istihdam piyasasının katı yapısına dikkat çekerek, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve AB standartlarına uygun esnek bir mevzuata ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

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"NE MANTIKLI NE ADİL' DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Hisarcıklıoğlu, gelir vergisi basamaklarının daraltılmasıyla birlikte orta gelir grubundaki çalışanların yılın ortasında en yüksek vergi dilimine girmesinin adil olmadığını belirtti. Bu konuda, "Orta gelirli bir çalışanın yüzde 40'lık vergi dilimine girmesi ne mantıklı ne de adil. Aynı şekilde, SGK prime esas tavan ücreti de geçmişte asgari ücretin 5 katıyken bugün 7,5 katına çıktı. Çalışanların net ücretlerini artırmak için vergi dilimleri ve prime esas ücret tavanı yeniden düzenlenmeli" açıklamasında bulundu.

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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TALEBİ

Hisarcıklıoğlu, mevcut istihdamın korunması ve yeni iş alanlarının açılabilmesi için teşviklerin büyük önem taşıdığını da vurguladı. Özellikle emek yoğun sektörlerde ihracatın rekabet gücünü kaybettiğini belirterek, "Siparişlerin azalmasıyla üretim ve satışları düşen firmalarımızın istihdamlarını korumak için pandemi dönemindeki gibi kısa çalışma ödeneğinin devreye girmesini ve fazla prosedür olmadan uygulanmasını bekliyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret maaş
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