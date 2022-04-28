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Yüzde 40 zam gelmişti! Taksicilerden yeni zam talebi

28.04.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi ücretleri için yeni zam talebinde bulundu. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu yapılan zammın yeterli olmadığını, giderlere yapılan zam kadar gelirlerine de zam yapılmasını istediklerini belirtti.

Yüzde 40 zam gelmişti! Taksicilerden yeni zam talebi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksiler için zam talebinde bulundu. İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammın ardından taksi açılış ücreti 9,80 lira, indi-bindi ücreti ise 28,00 lira oldu. 3 haftadır uygulamada olan tarife değişikliği ile ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu açıklamalarda bulundu. Aksu, yapılan zammın yeterli olmadığını, giderlere yapılan zam kadar gelirlerine de zam yapılmasını istediklerini belirtti. Yolcu ve şoför arasında yaşanan kavgalarla ilgili de konuşan Aksu, "Gelen şikayet sayısı neredeyse yüzde 1 bile değil. Biz odamıza da yetki verilsin istiyoruz. Taksimetre ücret tarifeleri, indi-bindi tarifesi iyileşirse, istediğimiz oranda zam yapılırsa yolcunun şikayeti de ortadan kalkar. Taksici de gitmemezlik yapmaz" ifadelerini kullandı.

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"BİZE YETKİ VERİLSİN, BİR YOLCU BİLE TAKSİCİDEN ŞİKAYETÇİ OLAMAZ"

Günde 1,5 milyona yakın yolcu taşıdıklarını dile getiren Aksu, kendilerine de yetki verilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Yılda 530 milyona yakın yolcu taşımış oluyoruz ve gelen şikayet sayısı 150 bin, neredeyse yüzde 1 bile değil. İstanbul halkı bizim velinimetimiz. Vatandaşımıza en iyi hizmeti vermek zorundayız. Biz de en az şekilde şikayet gelsin, hiç gelmesin istiyoruz. 52 bin çalışanımız var ve İstanbul trafiği sıkıntılı. Böyle şikayetlerle karşılaşmak istemiyoruz. Karşılaşırsak şayet İstanbul Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği'nde yetki var, Büyükşehir Belediyesi'nde yetki var, oralara iletiyoruz. Yargısız infaz olmamak şartıyla idari ve adli işlemler yapılıyor. Kesinlikle ceza veriliyor ama biz hem hükümetimizden hem de belediyemizden esnaf odamıza yetki verilmesini istiyoruz. Hem denetim, hem yaptırım yetkisini istiyoruz. Bu yetkiler verilirse 3 ay süre verilsin, bir tane yolcumuz taksiden şikayetçi olamaz. Biz de şikayet edilen konuyu yargısız infaz olmamak şartıyla değerlendiriyoruz ve cezasız bırakmıyoruz. Bir şikayet çözüm masası kurulacak, hem şikayet eden yolcu hem şikayet edilen taksici dinlenecek, yaptırım cetvellerinden suça göre cezalar uygulanacak. Caydırıcı cezalar olacak ve bunu yapan şoför kesinlikle bu suçu işlemeye cesaret edemeyecek" şeklinde konuştu.

"YAPILAN ZAMLAR YETERLİ DEĞİL"

Yapılan zammın yeterli olmadığını belirten Aksu, "Yolcu sayısında herhangi bir değişiklik olmadı ama her ramazan ayında taksi sektöründe işler biraz azalır. Giderlerimiz yüzde 100 oranında arttı ama gelirimize yüzde 40 oranında zam yapıldı. Bu yeterli değil. Biz giderlerimize ne kadar zam yapıldıysa gelirimize de aynı oranda tarifemiz iyileşsin istiyoruz" dedi.

"ZAMLAR KISA MESAFE PROBLEMİNİ ÇÖZDÜ"

Taksi şoförleri ise zamlardan sonra özellikle yerli yolcu sayısının azaldığına ancak kavgaların baş sebebi olan kısa mesafe probleminin çözüldüğüne dikkat çekti.

Daha önce bir yolcu ile kavga etmediğini belirten Sergen Cezveci, "Yollar kalabalık, taksiciler gitmek istemiyor, yolcular ters yöne dönmek istiyor. Mazot pahalılaştığı için kurtarmıyordur ama şimdi yeni gelen zam ile birlikte kurtarmaya başladı. Zamlar bana göre kısa mesafe problemini çözdü, bir sıkıntı yaşamadık. Açılış 10 lira oldu, biraz ileriye gidiyorsun 15-16 lira para yazıyor, 28 lira para alıyorsun. Bu da bana göre kurtarıyor" diye konuştu.

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"YOLCU SAYISI YÜZDE 50'NİN ALTINA DÜŞTÜ"

Bir başka taksici Ayhan Baykara da, "Yolcu sayısı zamlardan sonra azaldı, yüzde 50'nin altına düştü. Mecbur kalmayan taksiye binmiyor. Artık insanlar yürüyor, 30 lira veremiyor, vermek istemiyor. Kavga bitmez. 1,5 saatte daha bana yeni sıra gelecek. Adamlar gelip Harbiye dese, benim 1,5 saatim 30 lira mı? Önceden ucuzdu millet binebiliyordu, para çok kazanmıyorduk ama çalışıyorduk, şimdi de yolcu yok" ifadelerini kullandı.

"ZAMLAR KISA MESAFE KAVGASINI ÇÖZDÜ, BİZE AĞIR YÜK GETİRDİ"

Taksici Ahmet Yılmaz da, "Yerli halk binmiyor, onlara çok ağır geliyor. Yabancı turist de bir günde en fazla 1 tane denk geliyor. Zam gelmeden önce çok daha iyiydi, zam geldikten sonra hem yerli vatandaş azaldı hem de araba sahipleri arabaya zam yaptı. Kısa mesafe kavgası çözülmüş durumda bence. Eskiden 30 liraya 5 kilometre gidiyorduk, öyle yazıyordu şimdi en yakın mesafe 30 lira. Bu zamlar sadece onu çözdü ama bize ağır bir yük getirdi" diye konuştu. (DHA)


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