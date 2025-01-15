Yüzde 50'den fazla zamlandı... Söylentisi bile fiyatları uçurdu! Uyarı geldi: Paranızı boşa harcamayın

Milliyetçi Hareket Partisi geçtiğimiz aylarda Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair teklifi Meclis’e sundu. 25 yaş ve üstü araçların yenilenerek ekonomiye kazandırılması amaçlanan teklifte aracını dönüşüme verenlerin bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye’de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçlar için özel tüketim vergisinden (ÖTV) muaf tutulması talep edildi. Ancak netleşen bir durum yok. Konuyla ilgili hükümetin bir çalışması olmadığı biliniyor. Ancak bu haberler bile piyasada hareketlenmelere neden oldu.

DÜZENLEME YOK FİYATLAR UÇTU

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bazı hurda araç sahipleri durumdan istifade etmek amacıyla şimdiden araçlarını yüksek fiyattan ilana koydu. “Hurda teşviki için kaçırılmayacak fırsat”, “Şimdi al, kârlı çık” gibi başlıklarla yayınlanan ilanlarda, 25 yaş üstü araçların piyasa bedelinin üzerinde satışa sunulduğu görüldü.

300 BİN LİRADAN 470 BİN LİRAYA ÇIKTI

İkinci el otomobil işi yapan Serkan Biçer “97 model bir otomobilin fiyatı 300 bin lirayken, ilana 470 bin liradan konulmuş. Açıklamaya da ‘hurda teşviki için kaçınılmaz fırsat’ yazmışlar. Kanunlaşan bir durum yokken hurda araçlara ederinin fazlasını vermeyin” açıklamasında bulundu.

"TAHMİNİMİZ VERGİ İNDİRİMİ OLMASI"

Konuyla ilgili konuşan sektör temsilcileri “Devletin vergi gelirine ihtiyacı var. Teklifin bu şekilde kanunlaşması pek mümkün görünmüyor. Belki kademeli olarak devreye girebilir. Ancak 25 yaş üstü aracı olanın trafikten çekmesi durumunda ÖTV’siz araç alımı gibi bir durumun gerçekleşmesi çok kolay değil. Devletin milyarlarca liralık vergiden vazgeçmesi anlamına geliyor. Sektör olarak tahminimiz belli oranlarda ÖTV indirimine gidilebileceği” açıklamalarında bulunuyor.