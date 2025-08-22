Yüzde 50 zam talep etmişlerdi '10 bin liraya yakın olacak' Zammı belli değil ama 'Ekstra bedel alıyorlar'

Okulların açılmasına artık sayılı gün kaldı. Öğretmenlerin ihtiyaç listelerini iletmesi ile işletmelerde okul yoğunluğu başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde, okul servislerine de zam gelmesi bekleniyor. İstanbul'da devlet okullarında şu an en kısa mesafe ücreti ücreti 2605 lira. Geçtiğimiz günlerde ise servis ücretlerine zam talebi gündeme gelmişti.

YÜZDE 50 ZAM TALEP ETMİŞLERDİ

Buna göre, servisçiler ise yüzde 50 zam talep ediyor. İstanbul Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar, yüzde elli zam talepleri kabul edilirse ücretin 3 bin 800 - 3 bin 900 lira olacağını söyledi.



Günar "Bunu günlüğe vurursak 140 lira, 150 lira gibi olur. Bizim sürekli kullandığımız kaskoya yüzde 30-40, akaryakıta yüzde yirmi zam gelmiş. Dolayısıyla güvenli bir hizmet verebilmek için biz de bu artışı uygun gördük" dedi.



PERSONEL ÜCRETİ DE VAR

İstanbul Servisçiler Esnaf Odası'nın zam talebi kabul edilirse, en uzak mesafe okul servisi ücreti de 6100 liradan 9150'ye çıkacak. Anaokulu, ilk ve ortaokul öğrencilerini taşıyan servisler için yüzde 35 de rehber personel ücreti ekleniyor.

ÖZEL OKULLAR KURALA UYMUYOR

Açıklanan tarifeye özel okulların uyma zorunluluğu olsa da, daha yüksek fiyat sunuluyor. Günhan Sınar buna ilişkin ise "Onlar 'özel hizmet veriyoruz' diyerek ekstra bedel alıyorlar. Hep arada o tur şirketleri yüksek paralar kazanıyor" dedi.



İSTANBUL'DA TARİFE NE KADAR OLACAK?

Danıştay kararı doğrultusunda fiyatları tüm şehirlerde belediyeler belirliyor. Ankara'da da geçen hafta okul servis ücretlerine yüzde 30 oranında zam yapılmıştı.

Türkiye'deki okul servislerinin yaklaşık yarısının çalıştığı İstanbul'da da yeni tarifenin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

Kaynak: NTV