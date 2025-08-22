FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yüzde 50 zam talep etmişlerdi '10 bin liraya yakın olacak' Zammı belli değil ama 'Ekstra bedel alıyorlar'

8 Eylül Pazartesi günü okullar açılacak. Öğrencilerin ve velilerin okul hazırlıkları ise başladı. Kırtasiye alışverişiden okul kıyafetine kadar yoğunluk başlamışken okul servislerine gelecek zamlar ise gündemde. İstanbul Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar, "Hep arada o tur şirketleri yüksek paralar kazanıyor" dedi.

Yüzde 50 zam talep etmişlerdi '10 bin liraya yakın olacak' Zammı belli değil ama 'Ekstra bedel alıyorlar'
Ezgi Sivritepe

Okulların açılmasına artık sayılı gün kaldı. Öğretmenlerin ihtiyaç listelerini iletmesi ile işletmelerde okul yoğunluğu başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde, okul servislerine de zam gelmesi bekleniyor. İstanbul'da devlet okullarında şu an en kısa mesafe ücreti ücreti 2605 lira. Geçtiğimiz günlerde ise servis ücretlerine zam talebi gündeme gelmişti.

Yüzde 50 zam talep etmişlerdi 10 bin liraya yakın olacak Zammı belli değil ama Ekstra bedel alıyorlar 1

YÜZDE 50 ZAM TALEP ETMİŞLERDİ

Buna göre, servisçiler ise yüzde 50 zam talep ediyor. İstanbul Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar, yüzde elli zam talepleri kabul edilirse ücretin 3 bin 800 - 3 bin 900 lira olacağını söyledi.

Yüzde 50 zam talep etmişlerdi 10 bin liraya yakın olacak Zammı belli değil ama Ekstra bedel alıyorlar 2

Günar "Bunu günlüğe vurursak 140 lira, 150 lira gibi olur. Bizim sürekli kullandığımız kaskoya yüzde 30-40, akaryakıta yüzde yirmi zam gelmiş. Dolayısıyla güvenli bir hizmet verebilmek için biz de bu artışı uygun gördük" dedi.
Yüzde 50 zam talep etmişlerdi 10 bin liraya yakın olacak Zammı belli değil ama Ekstra bedel alıyorlar 3

PERSONEL ÜCRETİ DE VAR

İstanbul Servisçiler Esnaf Odası'nın zam talebi kabul edilirse, en uzak mesafe okul servisi ücreti de 6100 liradan 9150'ye çıkacak. Anaokulu, ilk ve ortaokul öğrencilerini taşıyan servisler için yüzde 35 de rehber personel ücreti ekleniyor.

Yüzde 50 zam talep etmişlerdi 10 bin liraya yakın olacak Zammı belli değil ama Ekstra bedel alıyorlar 4

ÖZEL OKULLAR KURALA UYMUYOR

Açıklanan tarifeye özel okulların uyma zorunluluğu olsa da, daha yüksek fiyat sunuluyor. Günhan Sınar buna ilişkin ise "Onlar 'özel hizmet veriyoruz' diyerek ekstra bedel alıyorlar. Hep arada o tur şirketleri yüksek paralar kazanıyor" dedi.

Yüzde 50 zam talep etmişlerdi 10 bin liraya yakın olacak Zammı belli değil ama Ekstra bedel alıyorlar 5

İSTANBUL'DA TARİFE NE KADAR OLACAK?

Danıştay kararı doğrultusunda fiyatları tüm şehirlerde belediyeler belirliyor. Ankara'da da geçen hafta okul servis ücretlerine yüzde 30 oranında zam yapılmıştı.
Türkiye'deki okul servislerinin yaklaşık yarısının çalıştığı İstanbul'da da yeni tarifenin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

Kaynak: NTV

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kiracıysanız ev sahibinizden alabilirsiniz! 'Tutanak hazırlanmalı'Kiracıysanız ev sahibinizden alabilirsiniz! 'Tutanak hazırlanmalı'
Altın fiyatları haftanın son gününe nasıl başladı?Altın fiyatları haftanın son gününe nasıl başladı?

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Zam okul servisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Samsunspor Cimbom'un yıldızını açıkladı!

Samsunspor Cimbom'un yıldızını açıkladı!

Piyasalarda 'Jackson Hole' alarmı: Düşecek mi yükselecek mi?

Piyasalarda 'Jackson Hole' alarmı: Düşecek mi yükselecek mi?

Yeşilçam'ın en yakışıklı jönüydü! Şöhreti geride bırakıp sırra kadem bastı

Yeşilçam'ın en yakışıklı jönüydü! Şöhreti geride bırakıp sırra kadem bastı

Yüzde 50 zam talep etmişlerdi '10 bin liraya yakın olacak'

Yüzde 50 zam talep etmişlerdi '10 bin liraya yakın olacak'

Kiracıysanız ev sahibinizden alabilirsiniz! 'Tutanak hazırlanmalı'

Kiracıysanız ev sahibinizden alabilirsiniz! 'Tutanak hazırlanmalı'

Tofaş KAP'a bildirdi: Stellantis ile birleşiyor!

Tofaş KAP'a bildirdi: Stellantis ile birleşiyor!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.