'Yüzde 50 zam yapacağız' diyerek açıkladı! "Temmuz ayında geçerli olacak" İYİ Parti'den '1 Mayıs' mesajı: İşçi, memur ve emeklilere...

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından en düşük memur maaşına da ara zam gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştu. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 1 Mayıs dolayısıyla paylaştığı açıklamada İYİ Parti'nin ocak ayı için geçerli zam oranının yüzde 55 olmasını teklif ettiğini ancak teklifin yanıt bulmadığını dile getirdi.

"İŞÇİ, MEMUR VE EMEKLİLERE MÜJDEYİ PAYLAŞMAK İSTİYORUZ"

Zorlu'nun açıklaması şöyle:

"Siyasi iktidarın ülke ekonomisini getirdiği vahim tablo sebebiyle emekçilerimizin sıkıntıları büyük. Ülkemiz bir asgari ücretli ülkesi haline getirilirken; gerçek dışı TÜİK rakamlarıyla cebimizden çalındı ve emekçimiz hayat pahalılığı altında ezdirildi. İşte bu sebeple 1 Mayıs İşçi ve Emekliler Bayramı'nda, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in; işçi, memur ve emeklilerimize müjdesini paylaşmak istiyoruz."

"GERİYE DÖNÜK OLARAK ÜCRETLERİNİZDEKİ KAYIPLARI TELAFİ EDECEĞİZ"

“İYİ Parti olarak ocak ayı için geçerli zam oranının yüzde 55 olmasını teklif etmiştik. Ancak siyasi iktidar emekçinin sesine kulak vermedi. Buradan milletimize sözümüzdür. Geriye dönük olarak ücretlerinizdeki kayıpları telafi edeceğiz. Öncelikli olarak temmuz ayında geçerli olmak üzere emekçilerimize yüzde 50 zam yapacağız. Ücret adaletsizliğine maruz kalan tüm kamu emekçilerinin ücretlerinde artış ve özlük haklarında iyileştirme sağlayacak, her çalışanımıza hak ettiği iyi yaşamı garanti edeceğiz. 14 Mayıs’ta İYİ Parti’ye basacağınız her mühür adil ve hakça bir paylaşımında yolunu açacaktır. Bize inanın bize güvenin!”