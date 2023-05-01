FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 'Yüzde 50 zam yapacağız' diyerek açıkladı! "Temmuz ayında geçerli olacak" İYİ Parti'den '1 Mayıs' mesajı: İşçi, memur ve emeklilere...

'Yüzde 50 zam yapacağız' diyerek açıkladı! "Temmuz ayında geçerli olacak" İYİ Parti'den '1 Mayıs' mesajı: İşçi, memur ve emeklilere...

01.05.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti; maaşlara yüzde 50 zam vaadini açıkladı. 1 Mayıs İşçi ve Emekliler Bayramı'na atıf yapılarak "Genel Başkanımız Meral Akşener'in işçi, memur ve emeklilerimize müjdesini paylaşmak istiyoruz" denen açıklamada zammın temmuz ayında geçerli olacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca özlük haklarında iyileştirme yapılacağı da ifade edildi.

'Yüzde 50 zam yapacağız' diyerek açıkladı! "Temmuz ayında geçerli olacak" İYİ Parti'den '1 Mayıs' mesajı: İşçi, memur ve emeklilere...

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından en düşük memur maaşına da ara zam gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştu. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 1 Mayıs dolayısıyla paylaştığı açıklamada İYİ Parti'nin ocak ayı için geçerli zam oranının yüzde 55 olmasını teklif ettiğini ancak teklifin yanıt bulmadığını dile getirdi.

qwelkjq

"İŞÇİ, MEMUR VE EMEKLİLERE MÜJDEYİ PAYLAŞMAK İSTİYORUZ"

Zorlu'nun açıklaması şöyle:

"Siyasi iktidarın ülke ekonomisini getirdiği vahim tablo sebebiyle emekçilerimizin sıkıntıları büyük. Ülkemiz bir asgari ücretli ülkesi haline getirilirken; gerçek dışı TÜİK rakamlarıyla cebimizden çalındı ve emekçimiz hayat pahalılığı altında ezdirildi. İşte bu sebeple 1 Mayıs İşçi ve Emekliler Bayramı'nda, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in; işçi, memur ve emeklilerimize müjdesini paylaşmak istiyoruz."

AA-20230428-30987708-30987705-IYI_PARTI_GENEL_BASKANI_AKSENER_KOCAELIDE_KONUSTU

"GERİYE DÖNÜK OLARAK ÜCRETLERİNİZDEKİ KAYIPLARI TELAFİ EDECEĞİZ"

“İYİ Parti olarak ocak ayı için geçerli zam oranının yüzde 55 olmasını teklif etmiştik. Ancak siyasi iktidar emekçinin sesine kulak vermedi. Buradan milletimize sözümüzdür. Geriye dönük olarak ücretlerinizdeki kayıpları telafi edeceğiz. Öncelikli olarak temmuz ayında geçerli olmak üzere emekçilerimize yüzde 50 zam yapacağız. Ücret adaletsizliğine maruz kalan tüm kamu emekçilerinin ücretlerinde artış ve özlük haklarında iyileştirme sağlayacak, her çalışanımıza hak ettiği iyi yaşamı garanti edeceğiz. 14 Mayıs’ta İYİ Parti’ye basacağınız her mühür adil ve hakça bir paylaşımında yolunu açacaktır. Bize inanın bize güvenin!”

iyi-parti

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan memur ve emekliye zam mesajı

Erdoğan'dan memur ve emekliye zam mesajı

 Asgari ücret ve 3600 ek gösterge mesajı!

Asgari ücret ve 3600 ek gösterge mesajı!

 Sesi titredi, gözleri doldu: Seçim mitinginde çarpıcı anlar!

Sesi titredi, gözleri doldu: Seçim mitinginde çarpıcı anlar!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan tüm memurlar için duyurdu: Kente göre seyyanen zam! Erdoğan tüm memurlar için duyurdu: Kente göre seyyanen zam!
Panik satışları başladı, ilan sayıları arttıPanik satışları başladı, ilan sayıları arttı
Memur ve emekliye ek zam yolda! 1 Mayıs’ta Erdoğan duyuracakMemur ve emekliye ek zam yolda! 1 Mayıs’ta Erdoğan duyuracak
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener

En Çok Okunan Haberler

TÜBİTAK'ta görevli Dilek Dündar Erbahar evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

TÜBİTAK'ta görevli Dilek Dündar Erbahar evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Doğal gaz faturasına indirim kararı Resmi Gazete’de: Bir yılda tam 1.800 TL

Doğal gaz faturasına indirim kararı Resmi Gazete’de: Bir yılda tam 1.800 TL

Erdoğan canlı yayında duyurmuştu: DEAŞ'ın sözde lideri orada kapana kısılmış!

Erdoğan canlı yayında duyurmuştu: DEAŞ'ın sözde lideri orada kapana kısılmış!

Tahsil edilen faturalar iade edilecek

Tahsil edilen faturalar iade edilecek

Şimdi moda değişti! Satılık ev ilanlarında rekor artış: İki nedeni var... '8-9 aydır bir kişi bile gelip bakmadı'

Şimdi moda değişti! Satılık ev ilanlarında rekor artış: İki nedeni var... '8-9 aydır bir kişi bile gelip bakmadı'

Asgari ücrete çift haneli rakam!

Asgari ücrete çift haneli rakam!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

16 yaşındaki eş gündemde! Kızı üvey annesinden daha yaşlı

16 yaşındaki eş gündemde! Kızı üvey annesinden daha yaşlı

Kırık kiremitle boğazını kesti! Cesedi yakarak kurtulmak istedi

Kırık kiremitle boğazını kesti! Cesedi yakarak kurtulmak istedi

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

İlber Ortaylı’nın nasihatına uydu! Bir anda karşısında görünce...

İlber Ortaylı’nın nasihatına uydu! Bir anda karşısında görünce...

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.