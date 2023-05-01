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  4. SON DAKİKA | Asgari ücrete Temmuz'da zam sinyali! Bakan Bilgin 'Devreye sokacağız' diyerek duyurdu

SON DAKİKA | Asgari ücrete Temmuz'da zam sinyali! Bakan Bilgin 'Devreye sokacağız' diyerek duyurdu

01.05.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Asgari ücretle ilgili yeni bir açıklama geldi. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada Temmuz ayını işaret ederek "Yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Asgari ücrete Temmuz'da zam sinyali! Bakan Bilgin 'Devreye sokacağız' diyerek duyurdu

Son dakika: Asgari ücrete Temmuz ayında yapılması beklenen zamla ilgili önemli bir açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüyen Türkiye'nin çalışan, üreten emekçilerinin menfaatlerini gözeten adımlarını istikrarlı ve güvenli bir şekilde attıklarını belirtti.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN TEMMUZ'U İŞARET ETTİ

Bu yıl asgari ücreti geçen yıla göre net yüzde 100 oranında arttırdıklarını anımsatan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz ve milletimiz için en doğru, en hakkaniyetli kararla emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam ettik. Hayat şartlarını dikkate alarak temmuz ayında da yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız. Sosyal devlet anlayışıyla çalışanlarımızla omuz omuza vererek her bir vatandaşımızın refah seviyesinin yükselmesi, istihdamın artması için çalışmaya devam edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin müreffeh geleceğini emek emek beraber inşa ettiğimiz tüm emekçilerimizin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, sermayesi emek olan çalışanlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

JHL

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